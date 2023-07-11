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Herpa Mağdurları Komitesi kuruldu

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Herpa mağdurlarının sorunlarının çözümü için başlatılan süreç çerçevesinde dün ilk somut adım atıldı.
Herpa Mağdurları Komitesi kuruldu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’in çağrısı üzerine Herpa mağduru çok sayıda kişi dün öğleden sonra KTİMB binasında bir araya geldi.

KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu’nu dolduran mağdurlar, durumunu anlattı, taleplerini dile getirdi.

Sorunlara yönelik çözüm önerilerinin de görüşüldüğü toplantıda; sürecin devamı adına bir de komite kuruldu.

Ortak alınan karar doğrultusunda Herpa Mağdurları Komitesi’nde şu isimler yer aldı: Seydi Avşar, Muzaffer Özdilek, Selda Özdilek, Orhan Avcı, Soyal Saraç, Şemseddin Erdem, Akın Manga, Ramadan Gümüşok, Mehmet Özdemiray, Gül Çakır.

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