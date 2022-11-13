Herson’da kutlamalar devam ediyor

Ukrayna ordusu, aylardır Rusya kontrolündeki Herson kentine giriş yaptı. Kentte halk Ukrayna askerlerini karşıladı ve kutlamalar yapıldı. Rus askeri yetkilileri, Herson’dan çekilme kararının ikmal hatlarını kontrol etmenin mümkün olmaması sonucu alındığını duyurdu.

Kent, 24 Şubatta başlayan savaşta Rusya’nın elinde tuttuğu tek bölge başkenti olma özelliğini taşıyordu. Ayrıca Herson, 30 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya bölgesi olarak ilan edilen 4 bölgeden biriydi. Bu bölgeler Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson olarak duyurulmuştu.



REFERANDUM YAPILMIŞTI

Putin, bu 4 bölgeyi Rus bölgesi ilan ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde referandumlar yapıldı. Sonuçları değerlendirildi, sonuçlar biliniyor. İnsanlar seçimlerini yaptılar, net bir seçim. Bugün Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya Bölgesi ve Herson Bölgesi’nin Rusya’ya kabulüne ilişkin anlaşmalar imzalıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

AB VE NATO REFERANDUMLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Putin’in bu kararının ardından Avrupa Birliği ve NATOdan kınama mesajları yayınlanmış, Rusyanın referandumlarının da sonuçlarının da tanınmadığı ifade edilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, yasadışı referandumların düzenlenmesini ve bunların tahrif edilmiş sonuçlarını kınıyor” ifadelerini kullanırken; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın düzenlediği düzmece referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” demişti.