Herzog'un Türkiye ziyareti yeni iş birliklerine kapı aralayacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yarın başlayacak Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yarın başlayacak Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Herzog'un 9-10 Mart'taki ziyareti sırasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Eşi Michal Herzog ile Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları görüşecek.

Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Türkiye ve İsrail'in dış ticareti

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde tansiyon, bu ülkenin 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla yükselirken İsrail-Filistin geriliminden de etkilendi.

Bu süreçte diplomatik ilişkilerde yaşanan durgunluğa rağmen, İsrail ile ticari ilişkiler genel olarak pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile İsrail'in ticaret hacmi son 5 yılda artarken geçen yıl rekor kırarak 8,4 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmi 2020 yılında 6,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2021'de yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 6,4 milyar dolarla en yüksek seviyesine çıktı, ithalatı da yüzde 36,8 yükselerek 2,1 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden biri olan İsrail, bu dönemde Türkiye'nin en çok ürün sattığı 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl İsrail'e en çok ürün satılan fasıl 1,2 milyar dolarla "demir ve çelik", 504,5 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı", 478,4 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" oldu.

Aynı dönemde, İsrail'den en çok ithalat gerçekleştirilen fasıllar ise 1,1 milyar dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar", 208,9 milyon dolarla "demir ve çelik", 150,8 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" şeklinde sıralandı.

Küresel kapsamda ticaret istatistikleri sunan web tabanlı hizmet sağlayıcısı Trademap'e göre, 2020 yılında Türkiye, İsrail'in en çok ürün satın aldığı 4'üncü ülke olurken İsrail'in en çok ürün sattığı 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in dış ticaret hacmi son 20 yılda iki kattan fazla arttı

Nüfusu 9,4 milyon olan İsrail, genel olarak mal ticaretinde açık veren, hizmetler kısmında ise fazla veren bir ülke konumunda bulunuyor.

Savunma sanayisi, elmas işlemeciliği ve bilgi teknolojileri sektörleri ülkenin önemli ihraç kalemlerini oluşturuyor.

İsrail, hizmet gelirlerinde özellikle bilgi teknolojileri, sağlık turizmi ve din turizmi sektörlerinde fazla veriyor.

İsrail'in dış ticaret hacmi son 20 yılda iki kattan fazla arttı.

2001'de 62 milyar dolar olan hacim, 2018'de 139 milyar dolara kadar çıktı, 2020'de COVID-19 salgınının da etkisiyle 119 milyar dolara geriledi.

Dış ticaretinin çok büyük kısmını ABD ve AB ülkeleriyle yapan İsrail, büyük oranda ithalata bağımlı bir ülke pozisyonunda bulunuyor.

Ülke ekonomisinin en gelişmiş sektörlerinin başında elmas işlemeciliği, bilişim, savunma sanayisi, ilaç, sağlık turizmi ve din turizmi geliyor.