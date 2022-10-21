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'Hexythiazox' ve 'Buprofezin' aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin tavsiyeleri iptal edildi

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Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu, 'Hexythiazox' ve 'Buprofezin' aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin tavsiyelerinin iptaline karar verdi.
'Hexythiazox' ve 'Buprofezin' aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin tavsiyeleri iptal edildi

Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu 19 Ekim tarihli toplantısında 'Hexythiazox' ve 'Buprofezin' aktif maddelerinin bazı ürünlerde tavsiyelerinin iptali ile ilgili kararlar aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Hexythiazox aktif maddesi ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nde 9 Ağustos 2022 tarihi itibari ile hıyar ve biberdeki MRL değerleri 0,5 mg/kg'dan sırası ile 0,05 mg/kg ve 0,09 mg/kg'a düşürülmüştür. Bu kapsamda TC. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirme sonucunda ‘Hexythiazox aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin biber, hıyar ve kornişon tavsiyelerinin iptaline karar verilmiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla söz konusu aktif maddeyi içeren ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin etiketlerinin revize edilmesi için firmaların etiket değişikliği yapması gerekmektedir.

Firmaların stoğunda veya piyasada bulunan ürünlerin etiketinde yukarıda belirtilen biber, hıyar, kornişon tavsiyesi iptali için, gerekli düzeltmenin sticker kullanılarak 18 Kasım 2022 tarihine kadar yapılması hususunda gerekenin yapılması önemle duyurulur."

Açıklamada, "18 Kasım 2022 tarihinden sonra Devlet Laboratuvarı pestisit kalıntı analizlerinde biber, hıyar ve kornişonda tespit edilen Hexythiazox aktif maddesi tavsiye dışı olarak kabul edilecektir" denildi.

BUPROFEZİN

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle devam etti:

"Buprofezin aktif maddesinin kalıntı limitleri Avrupa Birliği'nde tüm ürünler için LOQ değerine uyarlanmış olup bu kapsamda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirme sonucunda biber, patlıcan ve domatesin son ilaçlama ile hasat arasındaki 7 günlük süre de göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, ‘Buprofezin aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin biber, patlıcan ve domates tavsiyelerinin iptaline’ karar verilmiştir.

Ülkemizde de bugün itibarıyla söz konusu aktif maddeyi içeren ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin etiketlerinin revize edilmesi için firmaların etiket değişikliği yapması gerekmektedir."

"Firmaların stoğunda veya piyasada bulunan ürünlerin etiketinde yukarıda belirtilen ‘biber, patlıcan, domates tavsiyesi iptali için, gerekli düzeltmenin sticker kullanılarak 18 Kasım 2022 tarihine kadar yapılması hususunda gerekenin yapılması önemle duyurulur" denilen açıklamada, "18 Kasım 2022 tarihinden sonra Devlet Laboratuvarı Pestisit Kalıntı analizlerinde biber, patlıcan ve domateste tespit edilen Buprofezin aktif maddesi tavsiye dışı olarak kabul edilecektir. Türkiye dışından gelecek ürünler için de yukarıdaki kısıtlamalar ve etiket revizeleri geçerlidir" ifadelerine yer verildi.    

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