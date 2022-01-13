  • BIST 2.070,65
  • Altın 787.49519
  • Dolar 13.5698
  • Euro 15.5503
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Heyelan Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

» »
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, bir süredir devam eden şiddetli yağışlar heyelana neden oldu.
Heyelan Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Eyalete bağlı Ouro Preto kentindeki heyelanda can kaybının yaşanmadığı ancak toprak kaymaları tehlikesi nedeniyle binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sivil Savunma Koordinatörü Nely Moutinho, bölgede sel nedeniyle elektrik tellerinin zarar gördüğünü, altyapı sisteminin çökmesi sonucu ise 134 yolun tamamen kapandığını açıkladı.

Sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, kasımdan bu yana devam eden şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde ölenlerin sayısı 26'ya, selden etkilenenlerin sayısı 715 bine yükselmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermeni Lobisinden Biden’a Çağrı: Türkiye’yi Şikayet Ettiler11 Ocak 2022 Salı 21:13
  • ABD'den Bosna Hersek'te Provokatif Eylemlere Katılanların Cezalandırılması Çağrısı11 Ocak 2022 Salı 19:03
  • Ermeni lobisinden Biden’a çağrı: Türkiye’yi şikayet ettiler11 Ocak 2022 Salı 15:01
  • Eski İngiliz bakan, cinsel istismar davasına rağmen Epstein’le doğum gününü kutlamış10 Ocak 2022 Pazartesi 14:58
  • The Times: ABD, Ukrayna işgal edilirse Rus bankalarını felce uğratmayı planlıyor10 Ocak 2022 Pazartesi 14:37
  • Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu10 Ocak 2022 Pazartesi 13:16
  • ABD’de Kimyasal Madde Yüklü Tren Raydan Çıkarak Alev Aldı09 Ocak 2022 Pazar 22:43
  • Aktör Baldwin, Hakkındaki Soruşturmada İş Birliği Yapmadığı İddiasını Yalanladı09 Ocak 2022 Pazar 13:07
  • Meksika’da 75 Pilot Coronaya Yakalandı, Hava Ulaşımı Felç Oldu08 Ocak 2022 Cumartesi 13:22
  • ABD'nin İlk Türk Belediye Başkanı, New Jersey'de Bölge Başkanlığına Seçildi08 Ocak 2022 Cumartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti