  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

HGS dolandırıcılığı için kurulan internet sitelerine dikkat!

»
PTT AŞ, sürücülerin seyahate çıkmadan önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini duyururken, HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.
HGS dolandırıcılığı için kurulan internet sitelerine dikkat!

PTT AŞ, sürücülerin seyahate çıkmadan önce HGS bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini duyururken, HGS bakiye yükleme konusunda dolandırıcılık amacıyla kurulan internet sitelerine karşı dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle yolculuk yapacak araç sahiplerine Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. PTT AŞ, yetersiz bakiye ile yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçilebileceğini hatırlattı.

'DİKKATLİ OLUN!'

PTT tarafından yapılan açıklamada, “PTT müşterileri, internet üzerinden sadece https://hgs.pttavm.com adresinden ve e-devlet uygulaması ile https://turkiye.gov.tr adresinden bakiye yükleme yapabilmektedir. HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşlarımız itibar etmemelidir” ifadelerini kullanarak vatandaşlara sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

PTT AŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunda, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük bir kolaylık sağlayan HGS ile ilgili çeşitli dolandırıcılık iddiaları gündeme gelmektedir. HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan taklit site, mobil uygulama vb. sistemlerle vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. PTT’nin HGS resmî internet sitesi olan http://hgsmusteri.ptt.gov.tr ve e-devlet kapısı aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye yükleme işlemi https://hgs.pttavm.com ve e-devlet kapısı aracılığı ile yapılmaktadır. Söz konusu site dışında herhangi bir internet adresindeki siteye itibar edilmemelidir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA: Mars'ta Bilinenden Çok Daha Fazla "Su" Bulunuyor29 Haziran 2021 Salı 22:30
  • 1 Trilyon Dolar Değerini Aşan Şirketler Listesi: Trilyonerler Kulübüne Facebook Da Katıldı29 Haziran 2021 Salı 21:30
  • ABD'de Facebook'a Açılan Tekel Davası Reddedildi29 Haziran 2021 Salı 21:00
  • Windows 11 İle Internet Explorer'ın Sonu Geliyor29 Haziran 2021 Salı 20:30
  • Panasonic, Tesla'daki Hisselerini Sattı29 Haziran 2021 Salı 20:00
  • Ethereum ilk kez Bitcoin'i geçti29 Haziran 2021 Salı 12:24
  • Uzaylıların Bizi Görebileceği 29 Gezegen Tespit Edildi28 Haziran 2021 Pazartesi 22:00
  • Bir Milyon Liraya Uzaya Bilet: Kahvaltı ve İçecekler Dahil!28 Haziran 2021 Pazartesi 21:30
  • Yapay Zeka Rembrandt'ın Gece Devriyesi Tablosunu Orijinal Haline Getirdi28 Haziran 2021 Pazartesi 21:00
  • İki Yeni Dev Gezegen Keşfedildi28 Haziran 2021 Pazartesi 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti