Hhristodoulides: Teknik komiteler veya Güven Artırıcı Önlemler Kıbrıs’ta çözümün yerini tutamaz

Nicos Christodoulides, teknik komiteler, Güven Artırıcı Önlemler veya başka yollarla yapılacak herhangi bir girişimin, BM çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözümün yerini tutamayacağını vurguladı.

Ersin Tatar’la ilk görüşmesi için perşembe günü Lefkoşa’da Birleşmiş Milletler (BM) korumasındaki bölgede BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ikametgâhına gidenHhristodoulides gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tatar’la ilk görüşmesinde hedefinin ne olduğu şeklindeki sorusunu yanıtlayan Nikos Hristodoulides, “Bu bizim girişimimizle yapılacak bir ilk gayriresmî görüşme olacaktır. Benim ne istediğime ilişkin açık bir hedefim, açık bir yönelmem vardır ve bunu kamuoyuna açıkladım” dedi.

Bu hedefin sadece bir görüşme ile ilk gayriresmî görüşme olmasından dolayı elde edilemeyeceğinin farkında olduğunu ifade eden Christodoulides şöyle devam etti:

“Ancak mesajlar çok açıktır. Kamuoyuna açıkladığım gibidir ve bunu, görüşmeyi ve üzerinde görüş alışverişi yapmayı önemli bulduğum diğer birçok konuyla birlikte muhatabıma ileteceğim.”

“Ben burada suçlama oyunu oynamak için bulunmuyorum. Sorunun özüyle ilgileniyorum. Sonuç almakla ilgileniyorum ve çıkmazı aşmaktan başka bir şey olmayan hedefimize ulaşmakla ilgileniyorum.”

“Bu kolay bir hedef değildir. Gerçeklerin çok iyi farkındayım. Fakat bu çabaya son vereceğiz demek değildir. Hiç kimse diyaloğun başlamasını ve üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve içerisinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmayı bizden fazla isteyemez.”

Bir deprem etkinliğinde iş birliği yapılmasına ilişkin Tatar’ın önerisini yorumlaması istenen Nikos Hristodoulides, kendisinin de bir görüşü olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Teknik komiteler çerçevesinde yapılan öneriler de vardır. Bunlar, kriz yönetimi teknik komitesinin sorumluluğu içerisindeki önceki örneklerdir. Orman yangınları örneğimiz vardır.”

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bilgi birikimi, bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olarak ilgili Avrupa sistemlerine erişimi vardır. Tatar’ı dinleyeceğim ve yanıt vermeye hazırım.”

“Genel olarak ya teknik komiteler ya da Güven Artırıcı Önlemler veya başka yollarla yapılacak girişimler, kabul edilmiş BM çerçevesinde Kıbrıs sorununa çözümün yerini tutamaz. Bu girişimler o çerçevededir (teknik komiteler ve Güven Artırıcı Önlemler) ve görüşmeye hazırım. Tatar’a bunu ileteceğim, önce onu dinleyeceğim.”

Hristodoulides’e Kıbrıs Türk Toplumu lideri Ersin Tatar’la görüşmesinde, Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou ve Diplomatik Ofis Müdürü olacak Marilena Raouna eşlik etti. Nicos Christodoulides, ilk kez cumhurbaşkanlığı aracını kullanarak görüşmeye gitti.