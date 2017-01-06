"Hibe arpa ile aşı dağıtımı sürüyor"

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, devletin küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik kuraklık desteği olarak verdiği hibe arpaların TÜK ambarlarında dağıtımına devam edildiğini bildirdi.

Güvenlier, yaptığı yazılı açıklamada, hibe arpaları almayan üreticilerin Ocak ayı sonuna kadar almaları çağrısında bulundu.

Güvenlier, ayrıca Veteriner Dairelerinde, kayıtlı hayvan sayısı üzerinden Entertoksemi (muzmudi) aşılarının dağıtımının da devam ettiğini, aşılarını almayan üreticilerin hayvan kayıt defterleri ile bağlı bulundukları veteriner dairelerine giderek aşılarını alabileceklerini bildirdi.

Güvenlier, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yasal olmadığı ve üyelerinin hibelerden yararlanamadığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu kaydetti.