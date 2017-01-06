 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.865
  • Altın 136,894
  • Dolar 3,6187
  • Euro 3,8279
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

"Hibe arpa ile aşı dağıtımı sürüyor"

» »
"Hibe arpa ile aşı dağıtımı sürüyor"
Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, devletin küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik kuraklık desteği olarak verdiği hibe arpaların TÜK ambarlarında dağıtımına devam edildiğini bildirdi.

Güvenlier, yaptığı yazılı açıklamada, hibe arpaları almayan üreticilerin Ocak ayı sonuna kadar almaları çağrısında bulundu.

Güvenlier, ayrıca Veteriner Dairelerinde,  kayıtlı hayvan sayısı üzerinden Entertoksemi (muzmudi) aşılarının  dağıtımının da devam ettiğini, aşılarını almayan üreticilerin hayvan kayıt defterleri ile bağlı bulundukları veteriner dairelerine giderek aşılarını alabileceklerini bildirdi.

Güvenlier, Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri  Birliği’nin  yasal olmadığı ve üyelerinin hibelerden yararlanamadığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu  kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı, Özgürgün ve Denktaş’ı kabul etti06 Ocak 2017 Cuma 14:15
  • Gönyeli Belediyesi ile Gazeteciler Birliği arasında protokol imzalandı06 Ocak 2017 Cuma 13:21
  • Başbakan Özgürgün, İsviçre’ye gidiyor06 Ocak 2017 Cuma 13:18
  • “İki bölgelilik ve siyasi eşitlik şart”06 Ocak 2017 Cuma 13:08
  • DAÜ-SEN: "Mesele sendikalar değil..."06 Ocak 2017 Cuma 13:07
  • Çam kese böceği ile mücadele06 Ocak 2017 Cuma 13:03
  • Son Dakika: Uçuşlar iptal edildi!06 Ocak 2017 Cuma 13:02
  • “Asgari ücret 2 bin 937 TL olmalı”06 Ocak 2017 Cuma 12:18
  • "Denktaş'ın önceliği toplum menfaati değil"06 Ocak 2017 Cuma 12:09
  • Tarım Dairesi’nden Yeşilyurt’ta tarla günü ve gece eğitimi06 Ocak 2017 Cuma 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti