Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, AKSA’ya kendi hükümet dönemlerinde hiç bir imtiyaz veya ek izin verilmediğini açıkladı.

Bakan Atun sosyal medya hesabından AKSA konusunda açıklama yaptı.

Atun, “Ülkemizde enerji alanında yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi Fuel Oil’e olan bağımlılık. Bu konuda AKSA’ya bizim hükümet dönemimizde hiç bir imtiyaz veya ek izin verilmemiştir. AKSA’nın mevcut sözleşmesi CTP-ÖRP dönemine ait 11-03-2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile başlamış olup, bu sözleşmeye paralel olarak AKSA Enerji AŞ’ye iki ek jeneratör izni verilmiş, uyguladığı satış fiyatı tarifesine zam yapılmış ve sözleşmesi de 2024 yılına kadar uzatılmıştır. CTP-ÖRP hükümetinin imzaladığı sözleşme bugün ayni şekilde devam etmektedir”ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde AKSA AŞ’nin Gazimağusa limanına yeni bir jeneratör naklettiğini tespit ettiklerini açıklayan Bakan Atun, bunun üzerine yapılan araştırmada Ticaret Dairemiz’den ilgili Müdüre de danışılmadan 23-03-2017 tarihinde ithal izni verildiği bilgisine ulaştıklarını belirterek, “İthal izni verilirken, EMO’dan ön izin alınması ve devamında da KIBTEK Yönetim Kurulu kararı olması gerekirdi. Bu evrakların olmamasına rağmen izni düzenleyen ilgili memura, bugün talimatım üzere soruşturma açılmıştır”dedi.

Bu durumun farkedilmesi üzerine kendi talimatıyla söz konusu jeneratörün gümrük işlemlerinin durdurulduğunu ifade eden Atun, bu ülkenin enerji politikalarına yön veren bakanlık olarak KKTC’nin geleceğinde, çevreye zarar veren Fuel oil makinalarını görmek istemediklerini vurguladı ve Fuel Oil sistemi elektrik üretim maliyetlerini anormal derecede yükselttiğini kaydetti.

Atun, “Bizim vizyonumuz çerçevesinde ülkemizde önümüzdeki yıllarda Güneş Enerjisi sistemi ciddi biçimde yer alacaktır. Hem çevremizi hem gelecek nesillerimizi hem de maliyetlerimizi düşünmek zorundayız”dedi.

AKSA yetkililerine KIBTEK’in talebi ve Bakanlığın da bu yönde bir kararı olmadan, başlarına buyruk şekilde hareket edemeyeceklerini açık biçimde ifade ettiklerini belirten Atun, “kendilerine ek kapasite izni vermeyeceğimizi, eğer mevcut sistemlerinde ömrü bitmiş makinaları var ise getirdikleri makinayı ancak bunun yerine kurma durumunu değerlendireceğimizi veya gelen makinayı tekrar yurt dışına geri çıkarmalarını söyledik” ifadelerini kullandı.

Atun, enerji politikaları uzun vadeli öngörü gerektiren ve maliyetinden çevreye etkisine kadar tüm vatandaşları ilgilendiren bir konu olduğunu kaydederek, “Kimse bizden bu konuda ülkenin ve vatandaşın aleyhine sonuçlar doğurabilecek adımlara izin vermemizi veya tolerans göstermemizi beklemesin” dedi.