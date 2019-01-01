Hiç haberimiz yokmuş: Alkolden kaynaklanan baş ağrısına çare evimizin bir köşesinde duruyormuş

Turşu Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Turşu suyu ise en şiddetli baş ağrısını bile dindirebilen doğal ilaç olarak bilinir.
Karnabahar, kırmızı pancar, erik, biber, vb. sebzelerle dolu turşu bidonlarından alınıp naylon torbada hazırlanan karışıma turşu suyu eklenerek müşteriye veriliyor.
64 yaşındaki Adem Altun, İstanbul'un Kurtuluş mahallesinde Pelit Turşuları'nın ilk dükkanını işleten üçüncü kuşak turşucu.
"Bizde turşusuz yemek olmaz. Her masada turşu vardır. Turşu soğukta olduğu için yazları biraz düşüş olur" diyor.
Dükkana esas turşu suyu için girmiştim. Bir bardak turşu suyunun fazla alkol tüketiminden kaynaklanan baş ağrısına iyi geldiğini duymuştum.
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