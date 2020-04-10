  • BIST 96.471
  • Altın 362,490
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

‘Hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız’

» »
‘Hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız’
‘Hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de canlı yayında Vovid – 19 ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Pilli bugün 275 test yapıldığını 3 pozitif vaka çıktığını söyledi. Pilli toplam vaka sayısının 99’a yükseldiğini dile getirdi.

Bugüne kadar toplam 3890 test yapıldığını, 44 kişinin taburcu edildiğini, 52 kişinin de tedavisinin devam ettiğini kaydeden Bakan Pilli, yoğun bakımda bulunan 1 kişinin durumunun stabil olduğunu dile getirdi. Bakan Pilli bugün belirlenen pozitif vakalardan birinin geçtiğimiz gün İngiltere’den gelerek karantinada tutulan birinde, iki vakkanın ingiltereden gelen iki çalışan olduğunu kaydetti.

Vakaların yurtdışından gelen dış kaynaklı vakkalar olduğunu kaydeden Pilli, yurt dışından gelecek olanlar konusunda gerek toplum gerekse toplum sağlığı için büyük risk taşıdığını söyledi.

Pilli, dün Lefke’de belirlenen pozitif vakka yakınlarına ve temaslılarına yapılan testlerin tümünün negatif çıktığını da açıkladı.

Pilli testlerin artırılması konusunda ise, dünyada varolan salgın nedeniyle malzeme alma ve getirme konusunda sıkıntı olacağını belirtti ve “hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız” dedi.

Korona virüs ile herkesin üzerine düşeni yapması çağrısını yineleyen Pilli, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uylması gerektiğini vurguladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Plazma Tedavisi Sağlık Bakanlığı ve YDÜ Hastanesi işbirliğinde kullanıma hazır10 Nisan 2020 Cuma 15:10
  • Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19’un ölüm oranı gripten 10 kat fazla10 Nisan 2020 Cuma 14:44
  • ABD’de 16,8 miyon kişi koronavirüs nedeniyle işsiz kaldı10 Nisan 2020 Cuma 13:21
  • İspanya'da 605 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti10 Nisan 2020 Cuma 13:20
  • Avustralya’da Koronavirüsten Can Kaybı Artıyor10 Nisan 2020 Cuma 13:01
  • Çin'de Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle Sadece Bir Kişi Yaşamını Yitirdi10 Nisan 2020 Cuma 11:55
  • Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz10 Nisan 2020 Cuma 11:54
  • Merkel: "daha uzun süre corona virüsüyle yaşamak zorundayız"10 Nisan 2020 Cuma 11:36
  • ARAP Ülkelerinde Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı10 Nisan 2020 Cuma 11:33
  • İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 86'ya Yükseldi10 Nisan 2020 Cuma 11:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti