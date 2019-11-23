“Hiçbir şey değişmesin, statüko bu ülkede onlarca yıl daha devam etsin istiyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi’nin dün akşam düzenlediği Dayanışma Gecesinde partililer bir araya geldi. Genel Başkan Tufan Erhürman’ın katılımcılara seslendiği konuşmasında salonda coşkulu anlar yaşandı. CTP’li yöneticiler Kıbrıs’ta ve dünyada barış hakim kılınana kadar görevlerinin süreceğini, demokrasi ve kendi ayakları üzerinde duran, hakça bir düzeni yaratmak için tüm Kıbrıs için yılmadan çalışacaklarını belirten konuşmalar gerçekleştirdi. Gecede şarkılar söylendi, danslar edildi, sıkça “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganı atıldı. Gündoğdu Marşı salondakiler tarafından hep bir ağızdan söylendi. Etkinliğe AKEL’den yetkililer de katıldı. Partililer 25 Kasım Berlin görüşmesinde BM’den ve liderlerden siyasi kararlılık beklediklerini belirtti. Genel Başkan Tufan Erhürman yaptığı konuşmasında yeni yol haritasını hatırlattı ve CTP’lilerin sokakta olmasını, birlik olmasını, asli görevleri olan Kıbrıs’ta barışı sağlamak için gece gündüz çalışmasını istedi.

"PUSUYA YATMIŞ BEKLİYORLAR"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında şunları paylaştı:

“Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeyle ilgili kimileri tabire caizse pusuya yatmış durumda. Dört gözle bekliyorlar ki bir şey çıkmasın ve kendi deyimleriyle ‘alternatif öneri’lerini masaya koyma durumu olgunlaşsın. ‘Alternatif öneri’ dedikleri de AB çatısı altında iki ayrı devlet. Gerçekçi dedikleri formül bu. Siyasi eşitlik ilkesini halkına anlatamayacağını söyleyen Anastasiadis’e, BM’nin beş daimi üyesine ve 28 AB ülkesine KKTC’yi tanıtacaklar. Çok iyi biliyoruz ki gerçekçi olduğunu söyledikleri bu modeli Fransa’ya, Çin’e, Rusya’ya, İngiltere’ye, Amerika’ya kabul ettireceklerini düşünme girişimi aslında şu demektir: Hiçbir şey değişmesin, statüko bu ülkede onlarca yıl daha devam etsin! CTP’nin buna müsaadesi yoktur. CTP’lilerin bunu halka giderek tek tek anlatma yükümlülüğü vardır. Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin çok önemli parçası olan CTP gücünü dayanışmasından alır. Bu dayanışmayı Kıbrıs’ın dört bir yanına yayma zamanıdır. Sokağa çıkma zamanıdır. Kıbrıs Türk halkı sahipsiz değildir. Yaşasın CTP, yaşasın halkımız, yaşasın Kıbrıs.”