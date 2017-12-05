“Hiçbir siyasi parti, Dipkarpaz üzerinden siyaset yapmasın”

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı açıklamada, son günlerde, genelde Karpaz, özelde Dipkarpaz bölgesinde bulunan Altın kumsal ile ilgili basında çıkan ‘’Peşkeş’’ iddialarının köy halkını oldukça tedirgin ettiğini belirtti.

Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği, hiçbir siyasi partinin, Dipkarpaz üzerinden siyaset yapmamasını isteyerek, yapılması gerekenin, bölge çıkarlarını öncelik edinen ve halkın refahı uğruna sosyal devlet olma gerekliliğini yerine getiren devlet anlayışı olduğunu vurguladı.

Dipkarpaz halkının, yıllardır yaşadığı ve emek verdiği toprakların yabancı sermayeye verilmesi söylentilerine dahi tahammül edemez duruma geldiğini söyleyen Borak, “Daha önce yazılı basında ve farklı televizyon programlarında dile getirdiğimiz gibi; Dipkarpaz’ın içinde barındırdığı tarihi dokuya, doğa güzelliklerine uygun şekilde ‘Eko- Agro’ turizm yapılarak geliştirilmesi gerektiğini savunmaktayız” dedi.