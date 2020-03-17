Hiçbir ülkenin kabul etmediği gemi, sosyalist Küba tarafından tedavi için kabul edildi

Küba diplomatik kaynakları, ”Pandemi herkesin ortak çabasıyla sona erecek. Yolcuları kabul etmemizin sebebi insani kaygılar” açıklaması yaptı.

Covid-19 hastalarının bulunduğu İngiltere bandıralı MS Braemar gemisi, birden fazla ülkenin reddetmesinin ardından gemideki yolcuları tedavi etmeyi kabul eden Küba'ya demirleyecek.

Sosyalist Küba, Karayipler’de mahsur kalan ve içinde yeni tip koronavirüs (Covid19) hastalarının bulunması nedeniyle bölgedeki birden fazla ülkenin yardım etmeyi reddettiği MS Braemar adlı İngiliz gemisini tedavi amacıyla kabul etti.

682 yolcu ve 381 mürettebat taşıyan İngiliz bandıralı MS Braemar’da, en az 5 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Geçen sürede sayının hızlı bir şekilde arttığı tahmin ediliyor.

KABUL ETMEMİZİN SEBEBİ İNSANİ KAYGILAR

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli CNN kanalının Havana muhabiri Patrick Oppmann, Küba diplomatik kaynaklarının ”Pandemi herkesin ortak çabasıyla sona erecek. Yolcuları kabul etmemizin sebebi insani kaygılar” açıklamasını yaptığını duyurdu.

İNGİLTERE ‘İYİ OLUP, GELİN’ DEDİ

Habere göre, tedaviye ihtiyaç duyan yolcular Küba’da kalacak, durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcular ise İngiltere hükümetinin girişimiyle evlerine dönecek.