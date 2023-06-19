  • BIST 5.366,87
  • Altın 1482.363
  • Dolar 23.6504
  • Euro 25.8304
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

Hiçbir üründe kalıntıya rastlanmadı

» »
Tarım Dairesi, 9-15 Haziran tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.
Hiçbir üründe kalıntıya rastlanmadı

Tarım Dairesi, 9-15 Haziran tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Daireden yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ithal ürünlerde 29 numunenin, yerli ürünlerde de 16 numunenin tamamının temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzucuk köyü’nde kaza! Ehliyetsiz sürücü tutuklandı19 Haziran 2023 Pazartesi 12:30
  • En fazla yağış Koruçam’a düştü19 Haziran 2023 Pazartesi 12:29
  • Bir Haftada 91 Kaza Meydana Geldi. Bir Kişi Hayatını Kaybetti19 Haziran 2023 Pazartesi 11:22
  • Bir Haftada 11 Yangın Meydana Geldi19 Haziran 2023 Pazartesi 11:15
  • Aniden Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti19 Haziran 2023 Pazartesi 11:10
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın heyetine eşlik eden polis kaza geçirdi19 Haziran 2023 Pazartesi 10:57
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cevdet Yılmaz’ın görüşmesi başladı19 Haziran 2023 Pazartesi 10:55
  • Gazimağusa’da ehliyeti olmadan trafiğe çıkan sürücüler kaza yaptı!19 Haziran 2023 Pazartesi 10:39
  • 66’ncı dönem bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak19 Haziran 2023 Pazartesi 10:29
  • Gıda denetim sonuçları açıklandı19 Haziran 2023 Pazartesi 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti