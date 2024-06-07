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“Hiçbir üyemizin ve sigortalının tekrar mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz”

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), hastalar, hekimler ve eczacılar için güvenli ve sürdürülebilir bir mekanizma kurulduğunu belirterek, yeni düzenlemeyle hastaların ayda 12 kalem ilaca erişebileceğini kaydetti.
“Hiçbir üyemizin ve sigortalının tekrar mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), hastalar, hekimler ve eczacılar için güvenli ve sürdürülebilir bir mekanizma kurulduğunu belirterek, yeni düzenlemeyle hastaların ayda 12 kalem ilaca erişebileceğini kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Eylül ayından bu yana Sosyal Sigortalar Dairesi’nin başlattığı reçete soruşturması nedeniyle sigortalı ve emekçi vatandaşların ilaca erişiminde ciddi sorunlar yaşandığı ve bunların yakından takip edildiği” ifade edildi.

Açıklamada, bu süreçte, sigortalıların ilaca erişiminin kolaylaştırılması ve hekimler ile eczacılar için güvenli bir sistem kurulması gerektiğinin defalarca dile getirildiği ve bu doğrultuda mücadele edildiği belirtildi.

-“Yeni sözleşme ve mekanizma kuruldu”

Aylar süren çabalar ve şubat ayında başlatılan görüşmelerin sonuç verdiği ifade edilen açıklamada, “Artık hastalarımız, hekimlerimiz ve eczacılarımız için güvenli ve sürdürülebilir bir mekanizma kuruldu. Yeni düzenlemeyle hastalar, ayda 12 kalem ilaca erişebilecek. Ayrıca, hekimler ve eczacılar için güvenli bir sözleşme yürürlüğe girdi” denildi.

Reçeteler ve diğer meselelerle ilgili olarak daire içinde ciddi ve yakın denetim gerekliliği ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, Birliğin, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır, sürecin takipçisi ve paydaşı olma kararlılığının tam olduğu vurgulandı.

-“Hiçbir üyemizin ve sigortalının tekrar mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz”

Açıklamada, “Hiçbir üyemizin ve sigortalının tekrar mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Ayrıca, soruşturması devam eden meslektaşlarımızın dava ve dosya süreçlerini de yakından izlemeye devam edeceğiz” denildi.

Birliğin, her zaman emekçi halkın ve hekimlerin çıkarlarını koruma görevini titizlikle yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte de özverili ve kararlı bir duruş sergileyerek, önemli kazanımlar elde ettik. Sigortalıların ilaca erişimindeki sorunlarını çözmek ve hekimlerimiz ile eczacılarımız için adil ve güvenli bir sistem oluşturmak amacıyla verdiğimiz mücadele tüm halkımızın sağlığı ve refahı içindir.”

Sigortalıların mağduriyetine son vermek için tüm “serbest çalışan ve kamuda sözleşmeli olup serbest de çalışan hekimlerin”, yeni sözleşmeyi imzalamaya davet edildiği açıklamada, “Birlikte daha güçlü ve sağlıklı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

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