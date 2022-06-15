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Hidrojenle çalışan uçakla yapılacak ticari uçuşun tarihi açıklandı

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Hollanda’daki konsorsiyum, hidrojen yakıtlı uçakla yapılacak ilk uçuşun tarihini 2028 olarak belirlediklerini açıkladı.
Hidrojenle çalışan uçakla yapılacak ticari uçuşun tarihi açıklandı
Delft Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin 2019’da tasarladığı bir hidrojen yakıtlı uçak. Fotoğraf: fuelcellsworks.com

Hollanda’nın Rotterdam kentinden Britanya’nın başkenti Londra’ya yapılacak ‘çevre dostu’ uçuşta kullanılacak uçağın 40-80 kişilik olacağı belirtildi.

Hava taşımacılığında ‘sıfır emisyon’ hedefiyle yola çıkılan ticari uçak tasarlanırken bir turboprop (sadece motorun itme gücüne dayanmak yerine pervane döndürmek üzere tasarlanmış motor) kullanılacak. Turboprop’a Hollanda’da geliştirilen yeni teknoloji yerleştirilecek. İlk etapta yolcu sayısı düşük uçaklarda, ileride daha büyük uçaklarda kullanılacak.

Partnerleri arasında Hollanda uçak üreticisi Fokker ve Delft Teknoloji Üniversitesi bulunan Hollanda bölgesel ekonomik kalkınma ajansı InnovationQuarter ile Unified International tarafından kurulan konsorsiyumdan Michel van Ierland, projenin Hollanda’nın 16 milyar avroluk bir pazara açılmasını sağlayacağını söyledi.

Kuyrukta kapsül olacak

Likit hidrojenin ağır tanklarda depolanması gerektiğinin altını çizen Van Ierland, bu nedenle uçakların yeniden tasarlanması gerektiğini, konvansiyonel yakıtın kanatlarda depolandığını, kendilerinin uçağın kuyruğunda hidrojen kapsülü yerleştirmeyi planladığını anlattı.

 

Hidrojenle çalışan uçakların şimdilik kısa mesafelerde kullanılacağını belirten Van Ierland, hava ulaşımını çevreci hale getirmek için önemine dikkat çekti.

Bu uçaklar diğerlerine kıyasla daha ağır yol kat edecek. Hidrojen yakıtla uçanlar saatte 370 mil yapabilecek, Boeing 747’lerse 530 mil hız yapabiliyor.

Havacılık endüstrisi yıllık küresel karbon emisyonlarının yüzde 2,4’ünden sorumlu. Anketler, 10 yolcudan dokuzunun emisyonsuz yolculuk için daha fazla ödemeye hazır olduğuna işaret ediyor.

 

Merkezi ABD’deki havacılık firması Boeing, 2008 yılında hidrojen yakıtlı, tek kişilik uçağı İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir hava üssünden kaldırarak dünyada bir ilke imza atmıştı.

Airbus, 1,5 yıl önce 2035’te enerjisini hidrojenden sağlayan uçaklarla ticari uçuşlara başlayacağını duyurmuştu.

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