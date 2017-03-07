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Hidrokarbon fonu kurulması Meclis’e bağlı

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Hidrokarbon fonu kurulması Meclis’e bağlı
Rum kesiminde, hidrokarbon fonu kurulması konusuna karar vermenin artık Meclis’e bağlı olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Denetim Yapısına İlişkin Karar Meclis’te” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Meclisi Maliye Komitesi Başkanı Averof Neofitu’nun dün, Sayıştay tarafından hidrokarbon fonunun denetim yapısı konusunda ifade edilen anlaşmazlık konusunda bugüne kadarki tartışmanın artık bir işe yaramadığını ve konu hakkında karar vermenin artık Meclis’e bağlı olduğunu söylediğini iletti.

Hidrokarbonlardan elde edilecek gelirlerden, yatırımların idare edilmesine ilişkin bir örgüt ve ulusal yatırım fonu kurulması konularıyla ilgili yasa tasarısının görüşülmesinin dün de devam ettiğini yazan gazete, tartışmanın şu ana kadar yasanın ilk 8 maddesiyle sınırlı kaldığını belirtti.

Yasa maddelerinin ele alınması sırasında, milletvekillerinin, hidrokarbon fonuna yapılacak ödemeler ile hidrokarbon fonu tarafından yapılacak ödemeler ile buna ilişkin hedefleri öngören maddeye bazı ifadeler eklenmesi konusunda bazı sorular gündeme getirdiklerini yazan gazete, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, yasada, kamu menfaati ölçekli yatırımlar yapılmasına ilişkin bir madde olmasını önerdiğini kaydetti.

Gazete bunun aksine, DİSİ milletvekili Marios Mavridis’in ise altyapılar için hidrokarbon fonundan elde edilecek gelirlerin kullanılmaması gerektiğini ve ekonominin hidrokarbonlar olmadan da yaşayabilir olması gerektiğini söylediğini iletti.

Simerini ise “Hidrokarbon Fonu Meclis’te” başlıklı haberinde, doğal gazdan elde edilecek gelirlerden ulusal bir yatırım fonu kurulmasına ilişkin yasanın, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde madde madde görüşülmesine, milletvekillerinin ortaya koydukları sorularla dün başlandığını yazdı.

Fileleftheros ise haberinde, hidrokarbon fonunun denetim aşamaları konusunda Maliye Bakanlığı ile Sayıştay arasındaki anlaşmazlıkla ilgili yaşanan gelişmelerin, yasanın Rum Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesini geciktirdiğini yazdı.

Gazete, yasanın maddelerinin dün Maliye Komitesi’nde ele alınması sırasında, muhalefet milletvekillerinin ortaya koydukları çekincelerin, yasanın 44 maddesinden yalnızca 8’inin ele alınmasına neden olduğunu kaydetti.

Öte yandan gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ta çok sayıda devlet memurunun, Rum kesiminde faaliyet göstermekte olan enerji şirketlerinin katkılarıyla (burslarıyla) lisansüstü eğitim aldıklarını da ifade etti.

Bu durumun milletvekillerinin tepkisine neden olduğunu kaydeden gazete, sebebin devlet memurlarının eğitim alması değil, ödeneklerin çoğunun sade vatandaşlar yerine kamudaki çalışanlara gitmesi olduğunu ekledi.

ENERJİ PLANLAMALARI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Alithia gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise dün yaptığı açıklamada, enerji planlamaları konusunda her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini ve Rum Yönetimi’nin enerji planlamalarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Hristodulidis, enerji planlamalarının hayata geçirilmesine ilişkin olarak, ilgili açıklamaların yapılmasının beklenmesi gerektiğini de belirtti.

Simerini ise “Bu Hafta İçinde Gelişmeler” başlıklı haberinde, enerji konularıyla ilgili olarak bu hafta içerisinde gelişmeler olması ve resmi açıklamalar yapılmasının beklendiğini yazdı.

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