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'' Hidrokarbon Fonu'' nun Bu Yıl Yapılacak Harcama Kalemleri

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'' Hidrokarbon Fonu'' nun Bu Yıl Yapılacak Harcama Kalemleri
'' Hidrokarbon Fonu'' nun Bu Yıl Yapılacak Harcama Kalemleri

Rum Enerji Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı Hidrokarbon Dairesi’nin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisinde ruhsat verdiği şirketlerden gelen paraların toplandığı “Hidrokarbon Fonu”ndan bu yıl yapacağı 3 milyon 24 bin Euro’luk harcama kalemleri açıklandı.


Politis’in haberine göre, 3 milyon 24 bin Euro’nun 771 bin 767 Euro’su hidrokarbon konularında lisans ve lisansüstü eğitim alan Rum vatandaşı öğrencilere burs olarak dağıtılacak.


855 bin Euro, çeşitli devlet dairelerinden 100 civarında memurun, MEB içerisindeki deniz faaliyetlerini göğüsleme/kontrol hazırlığı kapsamında Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ndeki eğitimi için harcanacak.


77 bin 474 Euro’su “Ulusal Güvenlik Otoritesi” ve Savunma Strateji Dairesi personelinin güvenlik ve savunma stratejilerinde eğitimi için harcanacak.


200 bin Euro’luk bölümü Hidrokarbon alanındaki çeşitli araştırma programlarının uygulanmasına kanalize etmek üzere Rum İnovasyon Dijital Politika Müsteşarlığı’na aktarılacak.


150 bin Euro’su Enerji Bakanlığı tarafından “East Med Energy Research for Growth and Education” programının işlemeye devam etmesi için “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi”ne (TAPAK) aktarılacak.


915 bin Euro’su da  hidrokarbonlar üzerine çalışan devlet memurlarının  eğitim, öğrenim, mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi için gerekli eğitim programlarına katılmaları için harcanacak.


54 bin 206 Euro’su da yıl içerisinde ortaya çıkabilecek beklenmedik eğitim giderlerinin karşılanması için ihtiyat tutulacak. 

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