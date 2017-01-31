 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 86.246
  • Altın 146,236
  • Dolar 3,7823
  • Euro 4,0472
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKASon Dakika: Hamitköy'de yangın!

Hidrokarbon fonu yasa tasarısı görüşmeleri devam ediyor

»
Hidrokarbon fonu yasa tasarısı görüşmeleri devam ediyor
Rum kesiminde, Hidrokarbon Fonu kurulmasına ilişkin yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yeni güçlükler ortaya çıktığı, çünkü Sayıştay’ın, yasa tasarısındaki üç maddeye ilişkin bazı meseleler gündeme getirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Sayıştay temsilcisi Akis Hacıyosif, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Hidrokarbon Fonu’nun üç üyeli komitesiyle ilgili olarak, yasa tasarısının 19’uncu maddesine değindi ve komitenin üçüncü üyesinin, belirlendiği üzere iç kontrol denetçisi olamayacağını ve bunun başka bir devlet yetkilisiyle değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rum Maliye Bakanlığı temsilcisinin de bu tezle hemfikir olduğunu yazan gazete, Hacıyosif’in ayrıca faaliyet giderlerinin belirlenmesini istediğini de kaydetti.

Üçüncü önerinin ise, hidrokarbonlardan elde edilecek gelirlerin yatırım fonunun denetim komitesiyle alakalı olduğunu yazan gazete, Hacıyosif’in, komite üyelerinin atamasının bakanlar kurulu tarafından yapılmaması ve buna kurumsal yönetim kuralları uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin katılmasına işaret ettiğini kaydetti.

Bakanlığın ise buna karşı çıktığını ve bakanlık temsilcisinin, bunun ulusal bir fon olduğunu, dolayısıyla kurumsal yönetim kurallarına tabi olmadığına işaret ettiğini kaydeden gazete, Meclis’in Hukuk Dairesi’nden, üzerinde hem fikir olunan değişiklikler temelinde yasa tasarısında değişiklikler yapmasını isteyeceğini ekledi.

Haravgi ise haberinde, Sayıştay’ın dün Meclis’e, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’yla ilgili olarak yeni yorumlarla gittiğini ve Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin de bir kez daha Sayıştay ile Maliye Bakanlığı arasında hakem olmak zorunda kaldığını yazdı.

Gazete, konunun, muhtemelen yeni bir yasa tasarısının sunulacağı 15 gün içerisinde yeniden ele alınmasının beklendiğini ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hellimin tescilinde, Kıbrıs sorunu gecikmesi iddiası31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • “Kıbrıs sorunu çözülürse kalkınma olacak ama bankacılık sistemi diken”31 Ocak 2017 Salı 10:39
  • Papadopulos Brüksel’e gidiyor31 Ocak 2017 Salı 10:38
  • Çelepis: “Türkiye’nin garantilere ilişkin tutumu ikna edici olmadı”30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
  • İsrail, Rum Meclisi’nin Yahudi soykırımı açıklamasından memnun30 Ocak 2017 Pazartesi 11:12
  • Anastasiadis Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun30 Ocak 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye'den May'e olumsuz yanıt!30 Ocak 2017 Pazartesi 10:36
  • Plastik atıklardan dizel ve mazot yakıtı elde edilecek30 Ocak 2017 Pazartesi 10:30
  • Rumlar Balıkesir’de ayin yaptı30 Ocak 2017 Pazartesi 10:27
  • Akıncı’nın CNN Türk'teki açıklamaları Rum Basınında30 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti