Hidrokarbon şirketleriyle müzakere süreci başladı

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6, 8 ve 10’uncu parsellerin ruhsatları için açılan ihalede başarılı olan şirketlerle müzakere sürecinin başladığını duyurdu.

Haravgi gazetesine göre Lakkotripis dünkü açıklamalarında, izlenecek sürece ilişkin programla ilgili görüşmelerin dün başladığını belirtti.

Bir sondaki görüşmelerde daha derinlere inilerek al-ver sürecinin başlayacağını anlatan Lakkotripis, gündemin merkezinde sözleşmede yer alacak teknik ve ekonomik şartların olacağını kaydetti.

Lakkotripis, bakanlığın, en kısa sürede, şubat sonuna kadar müzakerelerin tamamlanmasını hedeflediğini belirtti.

Teknik değerlendirmenin en önemli kriterlerinin sondaj hız ve sayısı olduğunu söyleyen Lakkotripis, gerek yeni parseller, gerekse önceden ruhsatlandırılmış parseller açısından önümüzdeki üç yılda yoğun faaliyetlerin olacağından söz etti.

Rum Bakanlar Kurulu 21 Aralık 2016 tarihinde 10’uncu parsel için Mobil ve Qatar Petroleum, 6’ncı parsel için ENI-Total konsorsiyumu ve 8’inci parsel için ENI şirketiyle müzakerelerin başlamasına onay vermişti.