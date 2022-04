Hidrokarbon konuları uzmanı Dr. Charles Ellinas, Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki yöneliminin bir an önce yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, doğal gazın fiyatının Güney Kıbrıs açısından kârlı olmadığına işaret eden Ellinas, Rusya-Ukrayna krizinin yol açtığı yeni durumla başa çıkılmasının sorumluluğunu almalarını gerektiğini ifade etti.

Açıklamasında “zaman bizi yakalamadan önce, yenilenebilir enerji kaynakları ve Interconnector’u değerlendirelim” ifadelerini de kullanan Ellinas, Rusya aleyhindeki yaptırımlar ile Rusya’nın AB karşısındaki yaptırımlarının, uluslararası topluma yönelik etkileriyle birlikte aşamalı olarak tırmanacağını dile getirdi.

Doğal gazın fiyatının şu an çok yüksek seviyelerde bulunduğunu ve bunun doğal gazın gerek Güney Kıbrıs tarafından çıkarılması, gerek de işletilmesini kârsız hale getirdiğini ifade eden Ellinas, terminal inşası için, ortaya konulan zaman takvimi temelinde (2023 yılı Temmuz ayı) doğal gaz sahip olmaları durumunda, doğal gazın fiyatının pandemi öncesine göre 6 kat daha yüksek, şu an olduğundan da yüzde 25 daha pahalı olacağına işaret etti.

Güney Kıbrıs’ın doğal gazdan fayda sağlamak istemesi halinde, Mısır gibi ülkelere satmak için şimdiden sözleşmesi imzalamış olması gerektiğine da işaret eden Ellinas, ancak İsrail’in kendilerini geride bıraktığını sözlerine ekledi.