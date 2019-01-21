  • BIST 99.138
  • Altın 219,298
  • Dolar 5,3317
  • Euro 6,0619
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Hijyen azaldı, enfeksiyon arttı

» »
“El hijyeninin azalması, hastane florasının değişmesine, hastane enfeksiyonlarının artmasına ve sorunlu yeni mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden oldu.”
Hijyen azaldı, enfeksiyon arttı

Klimik Dergisi’nin son sayısında hastanelerdeki el hijyeni kaynaklı sorunlara dikkati çeken bir araştırma yayımlandı. Enfeksiyon hastalıkları alanında çalışma yürüten Nazlım Aktuğ Demir, Şua Sümer, Onur Ural ve Lütfi Saltuk Üniversite hastanesinde okuyan 892 öğrenci, 243 araştırma görevlisi ve 131 öğretim üyesi olmak üzere toplam bin 266 kişinin katılımı ile el hijyeni üzerine bir anket yaptı.

Çalışmaya katılanların yüzde 54.2’si el hijyenine uyum oranını “orta”, yüzde 23.1’i “iyi”, yüzde 32.7’si “kötü” bulduğunu belirtti. Katılımcıların büyük çoğunluğu“ eldiven giymek el hijyeni yerine geçer” dese de eldiven kullanımından önce ve sonra da el hijyeni mutlaka sağlanması gerektiği vurgulandı. El hijyeni konusunda yaşanan sıkıntının önde gelen sebepleri “ürün bulunamaması, iş yükü, unutma, rol model yokluğu” diye sıralandı.

TEMAS ÖNCESİ EL YIKAMA

Gruplar halinde yapılan çalışmada, el yıkama oranları temas öncesi yüzde 12.4, eldiven çıkarıldıktan sonra yüzde 10.6 ve vücut sıvılarıyla temastan sonra yüzde 81 olarak bildirildi. Yaklaşık yüzde 85 ve üzerinde “uygun” el hijyenini sağladığını belirten katılımcı olmadı.

HİJYEN AZALDI, HASTALIK ARTTI

Çalışmada, el hijyeninin göz ardı edildiği belirtilerek, şöyle denildi: “Hastane enfeksiyonlarını önlemede el yıkamanın öneminin biliniyor olmasına karşın, el hijyeni için gerekli olan lavabo, sabun, su, kâğıt havlu, çöp kutusu gibi gereçlere erişimin zorluğu ve el yıkamanın uzun zaman alması uyumu azaltmaktadır. El antiseptiklerinin her yerde bulunabilir olması, diğer araç gereçlere ihtiyaç duyulmaması ve sürenin kısa olması el hijyenine uyumu artırmıştır. Ancak, antibiyotiklerin keşfi, yeni dezenfektanlar ve eldivenlerin yoğun bir şekilde kullanıma girmesi, yalancı bir güven hissi oluşturmuş ve el hijyeni göz ardı edilmeye başlanmıştır. El hijyenine uyumun azalması, hastane florasının değişmesine, hastane enfeksiyonlarının artmasına ve sorunlu yeni mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolculukta bir yazı okurken midemiz neden bulanır?20 Ocak 2019 Pazar 22:30
  • Cips, çocuklarda bağımlılık nedeni20 Ocak 2019 Pazar 21:30
  • Vücut direncine karşı tavuk suyu çorbası!19 Ocak 2019 Cumartesi 22:00
  • Aşı reddinde en büyük etken sosyal medya19 Ocak 2019 Cumartesi 16:37
  • En büyük tehlike! 250 binden fazla kişi ölecek19 Ocak 2019 Cumartesi 16:12
  • "Mevsimsel bir grip salgını var"19 Ocak 2019 Cumartesi 12:40
  • Başhekim Dizdarlı'dan grip salgını hakkında önemli açıklama19 Ocak 2019 Cumartesi 12:36
  • İş stresi ile başa çıkmanın yolları18 Ocak 2019 Cuma 12:20
  • "Çocuklarda depresyonun sebebi, ilgisizlik"18 Ocak 2019 Cuma 12:15
  • Bu hastalığa dikkat!18 Ocak 2019 Cuma 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti