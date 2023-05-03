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Hijyenik ürünler için “kanser uyarısı” talebi

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Yapılan araştırmalar, regl döneminde kullanılan tamponların, pedlerin ve özel iç çamaşırlarının doğurganlık sorunları, tiroid, kanser ve bir dizi başka ciddi sağlık sorunuyla bağlantılı toksik kimyasallar içerdiğini ortaya koydu.
Hijyenik ürünler için “kanser uyarısı” talebi

Regl döneminde kullanılan ve hijyenik kategorisinde olan çeşitli ürünler, ABD’nin bazı eyaletlerinde hazırlanan planlar kapsamında “kansere neden olabileceği” uyarısıyla yayınlanabilir.

New York eyaleti, 2021’de üreticilerin ürünlerinin ambalajlarında kasıtlı olarak kullanılan bileşenlerin bir listesini göstermelerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu ve benzer bir yasa, bu yıl Kaliforniya’da da yürürlüğe girdi.

Artan sayıda eyalet aynı şeyi yapıyor ve New York eyaleti, çeşitli kimyasalların bu tür ürünlere dahil edilmesinin potansiyel olarak ciddi sağlık etkilerine yönelik araştırmaları desteklemek için bir yasa çıkararak ek bir adım atıyor.

EN TEHLİKELİ TÜR OLAN “SONSUZ KİMYASALLAR” İÇERİYOR

Yaklaşık 57 milyon Amerikalı, her yıl tampon, ped ve silikon bardak gibi ürünleri kullanıyor ve çeşitli kimyasallara maruz bırakıyor. Bu kimyasallar potansiyel olarak kansere yakalanma riskini artırıyor veya hormonları büyük ölçüde dengeden çıkarıyor.

Adet dönemi iç çamaşırlarında, hijyenik pedlerde ve tamponlarda bulunan kimyasallar, neredeyse yok edilemez oldukları için “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılan PFAS’ı içerir.

PFAS, kısırlık, hamile kadınlarda yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlığı ve çocuklarda gelişimsel gecikmeler, hormon bozulması, yüksek kolesterol ve kalitesiz bir bağışıklık sistemi gibi bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılıdır.

Yine de, bu ürünleri kullanmanın bir sonucu olarak herhangi birine kanser teşhisi konup konmadığı belirsizliğini koruyor. Kanser teşhisine katkıda bulunan birçok faktör olduğundan, nedensel bir bağlantı kurmak zor olabilir.

New York ve Kaliforniya eyaletlerine dışında, Massachusetts, West Virginia ve New Jersey eyaletleri de, ürünlerde kullanılan içerik maddelerinin ambalaj üzerinde yazılması için yasalar çıkarmayı umarken, Vermont, bu tür ürünlerin imalatında PFAS gibi kimyasalların tüm kullanımını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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