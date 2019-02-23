'Hikikomori kâbusu'; Japonya’da 1.5 milyon kişi ömrünü bir odada geçiriyor

Kendini sosyal hayattan koparan ‘zombi nesli’ yeni dünyanın en ciddi sorunlarından biri. Japonya’da 1.5 milyon kişi, ömrünü bir odada geçiriyor. Japonya’da 1980’lerde 15-30 yaş arasında başlayan kendini 'hayattan soyutlama' akımı, 2015’e gelindiğinde 540 bin insanın gerçeği oldu. Japonya hükümeti, ‘hikikomori’ ismiyle tanıdığı rahatsızlığın bugün 1.5 milyon insanı etkilediğini açıkladı. Toplumdan uzaklaşıp kendini en az 6 ay boyunca bir odaya hapsedenleri kapsayan bu sorun, hem sosyal hem de ekonomik bir açmaz haline geldi.

Filipinler’de bir annenin oyun bağımlısı oğluna yemek yedirmeye çalıştığı görüntü durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Filipinler’de Carlito Garcia (13), oyun bağımlılığı yüzünden internet kafeden çıkmıyor. Arkadaşları ile 48 saat hiç kalkmadan düzenledikleri oyun maratonları annesi Lilybeth Marvel’ı (37) endişelendiriyor. Çünkü Carlito, yemek yemek için bile ellerini tuşlardan çekmiyor. Gelişim bozukluğu yaşayan ve yaşıtlarından daha küçük görünen Carlito’nun sağlığını kaybetmemesi için çaresiz annesi onu sık sık elleriyle besliyor. Bağımlılığından kurtulması için ailesinin okuldan aldığı Carlito’nun durumu her geçen gün daha trajik hale geliyor.

Hikikomori kâbusunun tipik özellikleri

Artık yaşlılarda da yaygınlaşan bu sorunun tipik özellikleri şöyle:

● Kendilerini hatalarından dolayı kınamaya eğilimliler.

● Tuvalete gidecek enerjiyi bulamıyorlar.

● Saatlerce duş almak, yer silmek gibi takıntılar ediniyorlar.

● Bilgisayar oyunlarıyla rahatlamaya çalışıyorlar.

● Sadece hayatta kalmalarına yetecek kadar iletişim kuruyorlar.

● Genellikle orta sınıfta ve ailesi ile yaşayan ergen veya erişkin erkeklerde rastlanıyor.

● Ailelerine güveniyorlar.

● İyileşip topluma kazandırılmaları 10 yılı buluyor.