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Hikmet Ersoy aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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Hikmet Ersoy’un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Hikmet Ersoy aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Bugün saat 17:50 sıralarında, Lefkoşa sakin Hikmet Ersoy (E-38), Hamitkoy’de bulunan paintball oyun alanı içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 19:10’da kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Hikmet Ersoy’un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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