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Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı

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Dünya Şairi Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı.
Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında anıldı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin (RTİB) katkılarıyla Novodeviçye Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene, büyükelçilik, Moskova YEE, RTİB, Rusya Dışişleri Bakanlığının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Programa katılanlar, Nazım Hikmet ile ilgili konuşmalar yaptı ve Hikmet’in mezarına çelenk ile karanfiller bıraktı.

Anma programı kapsamında, Moskova YEE'de "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf sergisi ve ödül töreni düzenlenecek.

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