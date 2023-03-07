  • BIST 5.467,37
  • Altın 1123.677
  • Dolar 18.914
  • Euro 20.1876
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Hikmet Uluçam botanik bahçesinin kapılarını cumartesi günü ziyaretçilere açıyor

» »
Hikmet Uluçam botanik bahçesinin kapılarını cumartesi günü ziyaretçilere açıyor
Hikmet Uluçam botanik bahçesinin kapılarını cumartesi günü ziyaretçilere açıyor

Sanatçı, grafik tasarımcısı ve eğitimci Hikmet Uluçam, 30 yılı aşkın süredir yetiştirdiği soyu tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçların bulunduğu Lapta’daki botanik bahçesinin kapılarını cumartesi günü sekizinci kez ziyaretçilere açıyor.

Ziyaretçiler, baharın gelişini müjdeleyen rengarenk çiçeklerin süslediği, nadide endemik tür ve yüzlerce çeşit kaktüsün bulunduğu botanik bahçede rengarenk bir yolculuğa çıkma imkânı bulacak.

 

 

Hikmet Uluçam, bu yılki “8. Cyclamen+” bahçe sergisini arka arkaya kaybettiği ablası Sergüzan Tamsel ve abisi Hüseyin Uluçam’ın anısına açıyor.

 

Uluçam ayrıca, bu yılki sergide, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol kafilesini ve diğer vatandaşları da anarak, “Deprem felaketinde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz ve diğer vatandaşlarımızı da unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Lapta’da Cactus Gardens Art Gallery’de yer alacak sergi, 11 Mart Cumartesi günü açılacak. Sergi, pazartesi, perşembe günleri ve 1 Nisan hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi, 9 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Uluçam’ın bahçesindeki çiçek ve bitkiler arasında, Siklamen, Medoş Lalesi, Silene, Hilarion Lahanası, Arabis cypria, Kırmızı Alıç, Kıbrıs Akçe Ağacı ile Tesbih Ağacı bulunuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altay Menteş hayatını kaybetti06 Mart 2023 Pazartesi 21:10
  • Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu’dan Feyzioğlu’na ziyaret06 Mart 2023 Pazartesi 19:55
  • Başbakan Üstel: Olası bir afet karşısında ülkemizi hazır hale getirmek bizim görevimiz06 Mart 2023 Pazartesi 19:23
  • “Birleştirilmiş Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis'ten geçti.06 Mart 2023 Pazartesi 19:10
  • Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi06 Mart 2023 Pazartesi 18:40
  • Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, durak için yeni terminalde arazi talep ediyor06 Mart 2023 Pazartesi 18:11
  • Maliye Bakanı Şan'dan Berat Kandili Mesajı06 Mart 2023 Pazartesi 17:41
  • Bir Haftada 11 Yangın06 Mart 2023 Pazartesi 17:34
  • Ataoğlu: Berat Kandili’ni fırsat bilerek birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirelim06 Mart 2023 Pazartesi 17:29
  • KITSAB Berlin Turizm Fuarında temsil edilecek06 Mart 2023 Pazartesi 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti