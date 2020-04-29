  • BIST 101.110
  • Altın 379,214
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Hillary Clinton'dan 2020 Seçimleri İçin Joe Biden'a Destek

» »
Hillary Clinton'dan 2020 Seçimleri İçin Joe Biden'a Destek
Hillary Clinton'dan 2020 Seçimleri İçin Joe Biden'a Destek

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016'daki seçimlerde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, bu yılki başkanlık seçimlerinde tek Demokrat Aday Adayı Joe Biden'ı destekleyeceğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da eşi olan Hillary Clinton, Biden'ın, seçim kampanyasına ilişkin internet üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

Clinton burada, "Sizi destekleyen birçok sese ben de katılıyorum. Sadece sizi desteklemek için değil, bu başkanlık seçiminde tehlikede olan birçok konunun altının çizilmesine yardım etmek için de kampanyanızın bir parçası olmaktan çok mutluyum." sözleri ile Biden'a desteğini açıkladı.

Barack Obama yönetiminde Biden Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, Clinton da Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.

Clinton 2016'daki seçimlerde, ABD'nin şu anki Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı aday olmuş ancak seçimleri önde tamamlamasına rağmen Trump'ın daha fazla delege kazanması nedeniyle başkan olamamıştı.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin devriye aracını çalıp tura çıktı.13.kez tutuklandı27 Nisan 2020 Pazartesi 18:16
  • ABD'de çiftçiler mahsullerini çöpe döküyor27 Nisan 2020 Pazartesi 16:59
  • Meksika'da Mafya, Koronavirüs Sürecinde “Hayırseverliğe” Soyundu27 Nisan 2020 Pazartesi 11:14
  • Meksika'da mafyanın "hayırseverlik" yarışı26 Nisan 2020 Pazar 18:23
  • Markette iki kişiye tüküren müşteri tutuklandı26 Nisan 2020 Pazar 17:57
  • ABD'deki ölümlerin 3'te 1'inin gerçekleştiği New York'ta eczanelerde test yapılmasının önü açıldı26 Nisan 2020 Pazar 13:01
  • Dezenfektan üreticisi: Trump'ın enjeksiyon önerisinden beri çok soru alıyoruz, asla bedeninize dezenfektan sokmayın24 Nisan 2020 Cuma 18:02
  • Trump'tan öneri: Dezenfektanı enjekte edemez miyiz? ya da temizlik yapar gibi…24 Nisan 2020 Cuma 17:21
  • Trump’tan Kovid-19 tedavisi için ‘ışın ya da dezenfektan enjektesi’ önerisi24 Nisan 2020 Cuma 09:29
  • ABD: Çin salgını zamanında bildirmedi23 Nisan 2020 Perşembe 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti