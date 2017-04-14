Hilmi Hami'nin erken vedası, şok etkisi yarattı...

Özellikle Başkentin sevilen yüzlerinden biri olan Hilmi Hami, dün akşam aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...

Dün gece tüm Lefkoşa, ağır bir ölüm haberi ile sarsıldı.

Ülkenin sevilen simalarından Hilmi Hami’nin, dün akşam saat 21.30 sıralarında evinde aniden fenalaşarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği ancak hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Ülkemizin tanınmış doktorlarından Mustafa Hami'nin de oğlu olan Hilmi Hami, Lefkoşa’daki Ghetto isimli mekanın ortaklarındandı.

Detay Gazetesi ailesi olarak, sevenlerine başsağlığı diliyoruz…