Hilmi Hami'nin ölüm sebebi açıklandı...

Polis Basın Subaylığı, otopsi sonucunu açıkladı...

Ülkenin sevilen simalarından Hilmi Hami, dün akşam saat 21.30 sıralarında evinde aniden fenalaşarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edilmiş ancak hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilmişti.

Polis Basın Subaylığı tarafınca yapılan açıklamada, bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...