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Himalaya'da kaybolan genç 47 gün sonra kurtarıldı

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Himalaya'da kaybolan genç 47 gün sonra kurtarıldı
Nepal'deki Himalaya dağlarında yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Tayvanlı genç 47 gün sonra bulundu. Kız arkadaşı ise hayatını kaybetti.

Nepal'deki Himalaya dağlarında yürüyüşe çıkan 21 yaşındaki Tayvanlı Liang Seng Yue dağlardan sağ olarak kurtarılırken, 19 yaşındaki kız arkadaşı ölü olarak bulundu.

Şeng Yue kurtarma ekipleri tarafından Katmandu'daki bir hastanede tedavi altına alındı.

Doğa yürüyüşçüsünün karları eriterek ve çantasındaki tuzları yiyerek hayatta kaldığı açıklandı.

Yue'nin kız arkadaşının, kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmadan 3 gün önce hayatını kaybettiği belirtiliyor. Doğa yürüyüşçüsü çiftin bir kar fırtınasına yakalandığı ve yollarını kaybettikleri ifade edildi.

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