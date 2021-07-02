  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Hindistan Cevizi Yağının Faydaları

» »
Sağlık açısından oldukça faydalı olan hindistan cevizi yağını aynı zamanda evde saç kremi, makyaj temizleyici, göz altı kremi ve dudak nemlendiricisi olarak da kullanabilirsiniz.
Hindistan Cevizi Yağının Faydaları

Sağlık açısından oldukça faydalı olan hindistan cevizi yağını aynı zamanda evde saç kremi, makyaj temizleyici, göz altı kremi ve dudak nemlendiricisi olarak da kullanabilirsiniz. Peki hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir, hindistan cevizi yağı ile neler yapılır? İşte hindistan cevizini yağını kullanabileceğiniz alanlar...

Hindistan cevizi yağı, çiğ ve olgun hindistan cevizinden elde edilen yenilebilir bir yağ.

İçeriği bakımından zengin olduğu için farklı alanlarda kullanıma uygun olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda anti bakteriyeldir. 

Yemek ve tatlılarda kullanabilen hindistan cevizi yağını doğal bir kozmetik ürünü olarak da kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI

- Hormonları dengeler.

- Saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Selüliti azaltır.

- Trioit ve romatizmal hastalıklara iyi gelir.

- Kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini azaltır.

- Kolesterolü dengeler.

- Kan şekerini dengeler.

- Yağ yakar.

- Enerjiyi artırır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE NELER YAPILIR?

Saç maskesi

Saçlar şampuanlanıp durulandıktan sonra ıslak saç tellerine bir miktar sürdükten sonra beş dakika bekletirlir. Ardından durulanır. Saça sürelen hindistancevizi yağı saçları nemlendir ve daha parlak bir görüntü sağlar.

Dudak nemlendiricisi

Özellikle kış aylarında kurumuş ve çatlamış dudaklar için etkili bir çözüm olan hindiztancevizi yağı çatlamış dudakları doğal yollarla tedavi eder. Küçük bir lens kutusuna hindistan cevizi yağı koyulabilir. 

Güneş kremi

Hindistan cevizi yağı aynı zamanda doğal bir güneş kremi. Güneş yanığından etkilenen bölgelerinize uyguladığınızda acıyı hafifletir ve cildinizin iyileşmesini hızlandırır.

Göz altı kremi

Göz altında oluşan ince çizgiler, şişkinlik ve koyu renk halkalar için hindistan cevizi yağı doğal bir tedavi çözümü. Göz altına sürülen bir miktar hindistan cevizi yağı cildi tazeler. 

Makyaj temizleyici

Hindistancevizi yağının küçük bir miktarı göz makyajını sıvılaştırarak silinmesini kolaylaştırır. Üst ve alt göz kapaklarınıza dairesel hareketlerle sürülen hindiztan cevizi yağı makyajı kolayca çıkarır.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Kardashian Tokyo Olimpiyatları İçin Amerikalı Sporcuların Kıyafetlerini Tasarladı29 Haziran 2021 Salı 23:00
  • İsrail'de Yeni Bir Antik İnsan Türü Keşfedildi29 Haziran 2021 Salı 19:30
  • Yiğitler köyünde çöken kerpiç evin altında kalan anne ve kızın sağlık durumu iyi29 Haziran 2021 Salı 14:05
  • Sıcaklık 40 derece olunca vatandaş "Hellimli , Zeytinli" yapmaya başladı28 Haziran 2021 Pazartesi 23:16
  • Nidai Güngördü, Gastronomi Turizmi Fuarı’nda konuştu28 Haziran 2021 Pazartesi 22:40
  • İş Bank'tan Mercedes kart...28 Haziran 2021 Pazartesi 20:48
  • Hamile kalmak için ‘kiraladığı’ adama aşık oldu; evleniyorlar27 Haziran 2021 Pazar 17:34
  • Akaryakıt şirketleri Afrika’ya zehirli akaryakıt satıyor24 Haziran 2021 Perşembe 23:43
  • Bumble'dan Ekibinin Tamamına Bir Haftalık "Tükenmişlik" İzni22 Haziran 2021 Salı 23:54
  • Dijital Flört Uygulamaları Rota Değiştiriyor; "Pandemiyle Geçen Bir Yılın Ardından Arkadaşlık Arayışı Flörtün Yerini Aldı"22 Haziran 2021 Salı 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti