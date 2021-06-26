  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Hindistan çıkışlı Delta varyantı, Arap ülkelerini alarma geçirdi

» »
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen yeni mutasyonu (Delta varyantı), Arap ülkelerinde endişeye neden oldu.
Hindistan çıkışlı Delta varyantı, Arap ülkelerini alarma geçirdi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen yeni mutasyonu (Delta varyantı), Arap ülkelerinde endişeye neden oldu.

Aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen Tunus, Umman ve Kuveyt'te vaka sayılarında yaşanan artış, bu ülkeleri yeni tedbirler almaya yöneltti.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Delta varyantı vaka sayısının artması nedeniyle eyaletlerde kapanmaya gitme ve vakaların yüksek olduğu illerde izolasyon merkezlerinin inşa edilmesi gibi kararlar aldı.

Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, alınan tedbirleri uygulama konusunda gevşeklik gösterilmesi nedeniyle vakalarda artış yaşandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade ediliyor.

 

Umman

Umman Sağlık Bakanı Ahmed es-Saidi, yaptığı açıklamada, ülkenin içinden geçmekte olduğu yeni virüs dalgasının şu ana kadar kaydedilenin en kötüsü olduğunu söyledi.

Ülkede salgının yayılmasına engel olmak için 20 Haziran'dan başlamak üzere bir sonraki emre kadar 20.00 ila 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Son verilerle birlikte ülkede 2 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 256 bin 542 kişi virüse yakalandı, 224 bin 77 kişi ise iyileşti.

Kuveyt

Kuveyt makamları, ticaret merkezleri, lokanta ve kafelere sadece aşı olanlar ile aşıdan muaf olanların girmesi yönünde alınan kararın uygulanması için güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Söz konusu kararın, Delta varyantının ülkede görülmesinden 10 gün sonra alındığı ifade edildi.

Ülkede son verilere göre 1903 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 346 bin 560'ni virüse yakalandı, 326 bin 102 kişi ise iyileşti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Stresin saçların beyazlamasında etkili olduğu kanıtlandı26 Haziran 2021 Cumartesi 11:50
  • Baş ağrıları ne zaman tehlike habercisidir?26 Haziran 2021 Cumartesi 11:30
  • Yaz aylarında besin zehirlenmeleri artıyor26 Haziran 2021 Cumartesi 10:35
  • ABD'li uzmanlar: mRNA aşısı ile kalp iltihaplanması arasında bağ "muhtemel"26 Haziran 2021 Cumartesi 10:00
  • AB’de Yetişkinlerin Yüzde 60’ı Aşılanmış Olacak25 Haziran 2021 Cuma 21:00
  • 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi25 Haziran 2021 Cuma 19:15
  • Aşı kısırlık yapıyor mu? ABD'den polemiği bitirecek araştırma geldi25 Haziran 2021 Cuma 17:01
  • DSÖ’den Lambda Varyantı Uyarısı25 Haziran 2021 Cuma 16:15
  • Uzmanlardan şaşırtan araştırma! Stres antikor düşmanıymış25 Haziran 2021 Cuma 16:04
  • KKTC’de Kovid-19’a Karşı Aşılamalar Sürüyor25 Haziran 2021 Cuma 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti