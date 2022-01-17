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Hindistan, Çin'e Karşı S-400 Hava Savunma Sistemini Nisanda Aktif Hale Getirecek

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Hindistan, Çin'e Karşı S-400 Hava Savunma Sistemini Nisanda Aktif Hale Getirecek
Hindistan, Çin'e Karşı S-400 Hava Savunma Sistemini Nisanda Aktif Hale Getirecek

Hindistan'ın Rusya yapımı S-400 hava füze savunma sisteminin ilk birimini nisan ayında işlevsel hale getireceği bildirildi.

Hindustan Times’ın savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, Rusya'dan teslim alınan S-400 Triumph ileri hava füze savunma sisteminin konuşlandırılması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde, ilk birimin Nisan 2022’de, geri kalan 4 birimin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi.

Haberde, Yeni Delhi yönetiminin, Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına karşı çıkan ABD'ye, S-400'ü 3 bin 488 kilometrelik Çin sınırı boyunda tehditlerle karşıya karşı olduğu için ulusal çıkarlar gereği satın aldığını diplomatik ve güvenlik kanalları aracılığıyla ilettiği belirtildi.

Rusya'da S-400 hava füze savunma sistemini Ekim 2018’de 4,5 milyar dolara satın almıştı.

Hindustan Times, S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumunun geçen ay Pencap eyaletinde yapıldığını bildirmişti.

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