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Hindistan, çocuk ölümlerinde öksürük şuruplarının bağlantısı olmadığını savundu

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Hindistan Genel İlaç Denetçisi (DCGI), Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen öksürük şuruplarını Gambiya'daki ölümlerle ilişkilendiren erken sonuca ilişkin mektup yazdı.
Hindistan, çocuk ölümlerinde öksürük şuruplarının bağlantısı olmadığını savundu

India Today'in haberine göre, DCGI, mektubunda, DSÖ'nün Gambiya'daki çocukların ölümleri ile Hindistan üretimi 4 öksürük şurubu arasında erken bir bağlantı kurduğunu aktardı.

DCGI, bunun ülkede üretilen ecza ürünlerinin, dünyadaki imajını olumsuz etkilediğini belirtti.

Gambiya'nın öksürük şurubu tüketimi ile ölümler arasında henüz doğrudan bir ilişki kurulmadığını hatırlatan DCGI, ölen bazı çocukların söz konusu şurubu tüketmediğini bildirdiğini kaydetti.

DCGI, ölümlerle ilişkilendirilen 4 şurubun örneklerinin, bir devlet laboratuvarında test edildiğini, test raporlarında sıkıntı olmadığını bildirdi.

Olay

Gambiya'da ekimde en az 70 çocuğun, yerel olarak satılan parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Polis, yayımladığı ön soruşturma raporunda, çocuk ölümlerinin, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli bir ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

DSÖ de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların bugüne kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti, DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.

Gambiya hükümeti, geçen ay, ülkede en az 70 çocuğun böbrek yetmezliğinden ölümüne öksürük şurubunun neden olduğunu henüz doğrulayamadığını bildirmişti.

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