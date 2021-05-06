  • BIST 1.428
  • Altın 483,223
  • Dolar 8,2903
  • Euro 9,9921
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Hindistan Covid-19'un 2'nci dalgası ile boğuşurken uzmanlara göre 3'üncü dalga 'kaçınılmaz'

» »
Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı rekoru kırılmaya devam ediyor. Uzmanların 3. dalga uyarısı yaptığı ülkede günlük vaka 412 bini aştı, can kaybı ise 4 bine dayandı.
Hindistan Covid-19'un 2'nci dalgası ile boğuşurken uzmanlara göre 3'üncü dalga 'kaçınılmaz'

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı rekoru kırılmaya devam ediyor. Uzmanların 3. dalga uyarısı yaptığı ülkede günlük vaka 412 bini aştı, can kaybı ise 4 bine dayandı.

Hindistan hükümetinin Covid-19 danışmanı K. Vijay Raghavan yaptığı basın açıklamasında, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında 3. aşama kaçınılmazdır. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, geçen hafta Hindistan, dünyadaki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 46'sını oluşturdu.

'Daha bulaşıcı ve dayanıklı varyantlar çıkabilir'

Vijay Raghavan, hükümetin son birkaç hafta içinde Hindistan'ı saran ikinci dalganın "vahşiliğini ve bu denli yıkıcı sonuçlarını beklemediğini" söyledi.

Vijay Raghavan, gelecekte Hindistan'da yeni varyantların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu ve bu varyantların "daha bulaşıcı ve daha dayanıklı" olabileceğini ifade etti.

Ayrıca birçok sağlık uzmanı, Hindistan'da açıklanan vaka ve ölüm sayılarının gerçek rakamlardan çok daha düşük olduğunu ileri sürüyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 77 bin 410'a, toplam can kaybı sayısı 230 bin 168'e ulaştı.

Ülkede halen 3 milyon 566 bin 398 hastanın tedavisi sürüyor.

  • Hindistan'da Covid-19 kaynaklı günlük ölü sayısında rekor artış

  • Hindistan'da Covid-19: Halk cenazelerini boş arsalarda yakıyor

Oksijen sıkıntısı

Hint medyasındaki haberlere göre, Covid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Çengalpet kentinde, solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarına oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hasta hayatını kaybetti.

Hastanede oksijen ihtiyacının son bir haftada iki katına çıktığı belirtildi.

Ülkede vakaların nisan başından itibaren tırmanışa geçmesi nedeniyle tıbbi oksijen ihtiyacı son bir ayda 7 kat artarken, hükümet yeni oksijen üretim tesisleri kurmaya ve sıvı oksijen tanklarını ve tüplerini ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmakta zorluk çekiyor.

Ülkedeki hastanelerin çoğu kendi oksijenini üretme kapasitesine sahip değil.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yeterli oksijene sahip olduğunu fakat üretim tesislerinin büyük bölümü ülkenin doğusunda yer aldığından, vakaların yoğunlaştığı batı ve kuzey bölgelere ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Acil oksijen temini için Hindistan ile Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt arasında ikmal köprüsü oluşturulduğu bildirildi.

Aşılama kampanyası yavaş işliyor

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 162 milyon 513 bin 339 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca ile üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Covid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

  • Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Ümit Savaşçı'dan Hint mutasyonu uyarısı: Türkiye'de patlama olabilir

  • Türkiye'de de ortaya çıkan Hint varyantı nedir; daha tehlikeli mi?

Birçok ülkeden tıbbı yardım

ABD, aşı üretimini desteklemek için Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Hindistan'a tıbbi ekipman ve ilaç yardımında bulundu. Hafta sonu, yaklaşık 300 tonluk yardım malzemesini taşıyan 25 uçak Yeni Delhi Havalimanı'na iniş yaptı.

Dünya genelinde en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 2. ülke konumunda olan Hindistan'da son 24 saatte 412 bin 262 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kaydedildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'da Yüksek Mahkeme: Solunum Cihazı Eksikliğine Bağlı Kovid-19 Kaynaklı Ölümler "Soykırımdan Farksız"05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:46
  • Myanmar'da Darbe Yönetiminin Protestoları Bastırmak İçin Gözaltına Aldığı Genç Erkeklerin Kaybolduğu İddia Edildi05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:30
  • Hindistan'da Günlük Can Kaybı Sayısı Salgının Başından Bu Yana En Yüksek Düzeye Ulaştı05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:22
  • Hindistan'da koronavirüs kaynaklı ölümlerde yeni rekor05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:59
  • Japonya'daki çocuk nüfusu yüzde 11,9'a gerileyerek son 40 yılın en düşük oranına ulaştı05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:52
  • Hindistan'da 688 Binden Fazla Hasta İçin Tıbbi Oksijene İhtiyaç Duyuluyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:35
  • Hindistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 20 Milyonu Geçti04 Mayıs 2021 Salı 13:42
  • Myanmar'da Düzenlenen Bombalı Saldırıda Biri Milletvekili 5 Kişi Hayatını Kaybetti04 Mayıs 2021 Salı 13:34
  • Çin'den Myanmar'da darbe sonrası yaşanan krizin çözümünde 'bölgesel kuruluşların rolünü artırması' önerisi04 Mayıs 2021 Salı 10:00
  • Myanmar'da Tutuklanan Japon Serbest Gazeteci Yuki İçin 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor04 Mayıs 2021 Salı 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti