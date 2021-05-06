Hindistan Covid-19'un 2'nci dalgası ile boğuşurken uzmanlara göre 3'üncü dalga 'kaçınılmaz'

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı rekoru kırılmaya devam ediyor. Uzmanların 3. dalga uyarısı yaptığı ülkede günlük vaka 412 bini aştı, can kaybı ise 4 bine dayandı.

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı rekoru kırılmaya devam ediyor. Uzmanların 3. dalga uyarısı yaptığı ülkede günlük vaka 412 bini aştı, can kaybı ise 4 bine dayandı.

Hindistan hükümetinin Covid-19 danışmanı K. Vijay Raghavan yaptığı basın açıklamasında, "Virüsün dolaşımdaki yüksek seviyeleri göz önüne alındığında 3. aşama kaçınılmazdır. Yeni dalgalara hazırlanmalıyız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, geçen hafta Hindistan, dünyadaki yeni koronavirüs vakalarının yüzde 46'sını oluşturdu.

'Daha bulaşıcı ve dayanıklı varyantlar çıkabilir'

Vijay Raghavan, hükümetin son birkaç hafta içinde Hindistan'ı saran ikinci dalganın "vahşiliğini ve bu denli yıkıcı sonuçlarını beklemediğini" söyledi.

Vijay Raghavan, gelecekte Hindistan'da yeni varyantların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu ve bu varyantların "daha bulaşıcı ve daha dayanıklı" olabileceğini ifade etti.

Ayrıca birçok sağlık uzmanı, Hindistan'da açıklanan vaka ve ölüm sayılarının gerçek rakamlardan çok daha düşük olduğunu ileri sürüyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 77 bin 410'a, toplam can kaybı sayısı 230 bin 168'e ulaştı.

Ülkede halen 3 milyon 566 bin 398 hastanın tedavisi sürüyor.

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Oksijen sıkıntısı

Hint medyasındaki haberlere göre, Covid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Çengalpet kentinde, solunum cihazına bağlı Covid-19 hastalarına oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hasta hayatını kaybetti.

Hastanede oksijen ihtiyacının son bir haftada iki katına çıktığı belirtildi.

Ülkede vakaların nisan başından itibaren tırmanışa geçmesi nedeniyle tıbbi oksijen ihtiyacı son bir ayda 7 kat artarken, hükümet yeni oksijen üretim tesisleri kurmaya ve sıvı oksijen tanklarını ve tüplerini ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmakta zorluk çekiyor.

Ülkedeki hastanelerin çoğu kendi oksijenini üretme kapasitesine sahip değil.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yeterli oksijene sahip olduğunu fakat üretim tesislerinin büyük bölümü ülkenin doğusunda yer aldığından, vakaların yoğunlaştığı batı ve kuzey bölgelere ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Acil oksijen temini için Hindistan ile Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt arasında ikmal köprüsü oluşturulduğu bildirildi.

Aşılama kampanyası yavaş işliyor

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 162 milyon 513 bin 339 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca ile üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Covid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

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Birçok ülkeden tıbbı yardım

ABD, aşı üretimini desteklemek için Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Hindistan'a tıbbi ekipman ve ilaç yardımında bulundu. Hafta sonu, yaklaşık 300 tonluk yardım malzemesini taşıyan 25 uçak Yeni Delhi Havalimanı'na iniş yaptı.

Dünya genelinde en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 2. ülke konumunda olan Hindistan'da son 24 saatte 412 bin 262 Covid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 980 ölüm kaydedildi.