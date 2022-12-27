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Hindistan Dışişleri Bakanı Ada’yı ziyaret edecek; bir dizi ikili iş birliği anlaşması imzalanacak

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Hindistan Dışişleri Bakanı Ada’yı ziyaret edecek; bir dizi ikili iş birliği anlaşması imzalanacak
Hindistan Dışişleri Bakanı Ada’yı ziyaret edecek; bir dizi ikili iş birliği anlaşması imzalanacak

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides’in daveti üzerine 29-31 Aralık tarihleri arasında Ada’yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Konuk dışişleri bakanının ziyareti sırasında Kıbrıs ve Hindistan arasında askeri iş birliği ve enerji alanlarında  ve göç konusunda mutabakat zaptları imzalanacağı açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Demetris Demetriou, Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı’nın Ada’ya yapacağı ziyaretinin önemine işaret ederek Kıbrıs ve Hindistan arasında “paralel tarih ve güçlü bağlalar” olduğunu vurguladı.

Sözcü, konuk dışişleri bakanının Ada’daki görüşmeleri sırasında “ikili ilişkiler ve özellikle eğitim, ekonomi, güvenlik ve savunma alanları dâhil ikili iş birliğinin güçlendirilmesi perspektifi ele alınacak” dedi.

Sözcü, görüşmeler sırasında ortak bölgesel konuların, AB- Hindistan ilişkilerinin ve Hindistan’ın çok taraflı iş birliği mekanizmalarında oynayabileceği rolünün ele alınacağını da söyledi.

Demetris Demetriou, Hindistan Dışişleri Bakanı’nın Ada’daki ziyareti sırasında askeri iş birliği, enerji ve göç konusunda mutabakat zaptları imzalanacağını da sözlerine ekledi.

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