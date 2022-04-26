Hindistan dünyadaki buğday arz açığını kapatmak istiyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan buğday üretiminden kaynaklanan açık Hindistan'ın da gündeminde. Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü'nün düzenlemelerinin izin vermesi halinde daha fazla buğday arz edebileceklerini açıkladı.
Times of India'nın haberine göre Jaishankar, Rusya-Ukrayna savaşında Hindistan'ın duruşu ve savaş nedeniyle bölgesel ve küresel ölçekteki buğday arzının düşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.
Jaishankar, Hindistan'ın küresel meselelerle ilgili daha büyük roller oynamak istediğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kesintiye uğrayan buğday üretiminden kaynaklanan açığı kapatmaya hazır olduklarını vurgulayan Jaishankar, DTÖ düzenlemelerinin izin vermesi durumunda daha fazla buğday arz edebileceklerini dile getirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday ekiminin önemli ölçüde düştüğü, stokların azaldığı ve bazı temel gıda ürünlerinin temininin zora girebileceği ifade ediliyordu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.