Hindistan e-rupi başlatmaya hazırlanıyor

Hindistan Merkez Bankası (RBI) Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın gelecekte özel kullanım durumları için çok beklenen Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) veya e-rupinin pilot lansmanlarına başlayacağını söyledi.

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Şu anda, paranın doğasını ve işlevlerini kesin olarak değiştirecek olan para biriminin evriminde bir dönüm noktası hareketinin ön saflarındayız." Dedi.

Dijital Rupi, bağımsız kağıt para birimine benzer, ancak farklı bir biçim alır, mevcut para birimiyle eşit olarak değiştirilebilir ve RBI'ye göre bir ödeme aracı, yasal ihale ve güvenli değer deposu olarak kabul edilecektir.