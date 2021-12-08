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Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü

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Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.
Hindistan Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğünü duyurdu.

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat'ı taşıyan askeri helikopterin düştüğü açıklandı.

Hindistan Hava Kuvvetleri de Twitter'da yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın bulunduğu IAF Mi-17V5 tipi helikopterin Tamil Nadu yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hindistan devlet televizyonu Prasar Bharati, alevler içindeki helikopteri söndürmeye çalışan yerel sakinleri gösterirken üç yaralının da hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Hindistan haber ajansı Press Trust ise düşen helikopterin bir hava kuvvetleri üssünden bir askeri okula doğru yola çıktığını ifade etti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bipin Rawat kimdir?

Bipin Rawat, Hindistan ordusunun en üst düzey yetkilisi. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı danışmanı. Geçen yıl ordu komutanı olarak emekli olduktan sonra yeni  görevini üstlenmişti.

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