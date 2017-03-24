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Hindistan Havayolları, terlikle müdür döven milletvekilinden davacı oldu

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Hindistan Havayolları, terlikle müdür döven milletvekilinden davacı oldu
Hindistan Havayolları, business class bileti olmasına rağmen, ekonomi sınıfı uçmak zorunda kalmasına öfkelenerek nöbetçi müdürü terliğiyle döven aşırı sağcı Siv Sena partisi milletvekili Ravindra Gaikwad'dan davacı oldu.

Havayolu şirketi, milletvekilini bundan sonra uçuşlarına almayabileceğini açıkladı.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, olay Hindistan Havayolları'nın Perşembe günü Pune-Yeni Delhi seferini yapan uçağında yaşandı.

'Terliğimle 25 kere vurdum'

Talep olmaması nedeniyle, uçuşta business class'ın kaldırıldığı önceden danışmanına bildirilmesine rağmen Gaikwad, uçak Yeni Delhi'ye indikten sonra personele bağırmaya başladı. Milletvekili, yarım saat kadar uçaktan inmeyi reddedince havayollarının nöbetçi müdürü R. Skumar çağrıldı.

Gaikwad, uçaktan inmesini isteyen Skumar'a önce tokat attı. Öfkesini alamayan milletvekili daha sonra iterek yere düşürdüğü ve gözlüğünü parçaladığı 60 yaşındaki nöbetçi müdüre terliğiyle defalarca vurdu. Nöbetçi müdür, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Hindistan Havayolları olayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve milletvekilini polise şikayet etti. Şirket, bundan böyle uçakta olay çıkaran yolculara uçuş yasağı getirmeyi planladığını duyurdu.

Uçaktan indikten sonra gazetecilere açıklama yapan Gaikwad, "Ben BJP (İktidardaki Bharatiya Janata Partisi) milletvekili değil, Şiv Sena Partisi milletvekiliyim. Terbiyesizliğe müsamaha gösteremem. 25 kez terliğimle vurdum. Havayolları görevlisi beni polise şikayet etmiş. Etsin. Ben de onu Meclis Başkanı'na ve diğer makamlara şikayet edeceğim" dedi.

Skumar ise, "İstediği şeyin mümkün olmadığını söyleyince kabalaştı ve küfretmeye başladı. Milletvekillerimiz böyle davranıyorsa, Tanrı Hindistan'ı korusun" diye konuştu.

Dini ve etnik şovenizmle suçlanan, göçmen karşıtı Hindu milliyetçisi Şiv Sena Partisi, Maharaştra eyaletinde BJP liderliğindeki bölgesel hükümette koalisyon ortağı.

Geçen yıl Andra Pradeş eyaletinde geldiği için ailesiyle birlikte uçağa alınmayan bir milletvekili, bir havayolu görevlisini tokatlayınca gözaltına alınmıştı.

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