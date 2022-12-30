Hindistan ile Güney Kıbrıs arasında 3 anlaşma imzalandı

Fileleftheros gazetesi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaretler akapsamında 3 anlaşmanın imzalandığını yazdı.

Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında, mültecilerle ilgili işbirliği anlaşmasına yönelik ilk belirleyici adımın dün atıldığını ve Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar arasında, mültecilerle ilgili işbirliği anlaşması için niyet beyanı imzalandığını yazdı.

Gazete, niyet beyanının imzalanmasıyla, iki ülke arasında mülteciler konusunda anlaşma imzalanması için resmi prosedürün başladığını kaydederek, niyet beyanının Nuris’in Hindistan’a son ziyaretinde, mültecilerle ilgili konulardan sorumlu Müsteşar Shri Nityanand Rai ile yaptığı görüşmede kararlaştırıldığını belirtti.

Haberde, yetkili bakanlıkların anlaşma metniyle ilgili halihazırda görüş alışverişinde bulunduğu ve anlaşmanın, 2023 yılının şubat ayında imzalanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hindistan Hükümeti’nin ciddi bir sorun olan mülteci sorununun çözülmesiyle ilgili niyet belirtmesi ve bu konuda verdiği yanıttan dolayı memnuniyet duyulduğunun kaydedildiğini yazdı.

Jaishankar’ın, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Nuris’in yanı sıra Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüştüğünü belirten gazete, Dimitriu’nun görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Jaishankar’a Hindistan’ın Kıbrıs sorunundaki istikrarlı tutumundan ötürü teşekkür ettiğini söylediğini kaydetti.

Gazete, Dimitriu’nun Jaishankar’a, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” ve kapalı bölge Maraş içerisindeki “tahrikleri” ile ilgili bilgilendirme yaptığını yazdı.

Haberde, Dimitriu ile Jaishankar’ın, Güney Kıbrıs ile Hindistan arasındaki güçlü bağları teyit ettikleri ve ikili işbirliği anlaşmaları ile Yunanistan’ın da katılacağı üçlü işbirliği anlaşmaları perspektiflerini ele aldıkları belirtildi.

KASULİDİS: 3 ÖNEMLİ ANLAŞMA İMZALADIK

Gazete devamla, Jaishankar’ın Kasulidis ile yaptığı görüşmeyi aktararak, iki bakanın, ülkeleri arasındaki güçlü ilişkileri ve tarihi bağları teyit ettiğini yazdı.

Görüşmede, Hindistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne” destek verdiğinin ifade edildiğini kaydeden gazete, Hindistan’ın Doğu Akdeniz’deki mevcudiyetinin artırılması ve çoklu işbirliği mekanizmalarına katılımıyla ilgili yöntemler üzerinde konuşulduğunu belirtti.

Habere göre Kasulidis ile Jaishankar, Savunma ve Askeri İşbirliği Memorandumu, mülteci sorunuyla ilgili Niyet Beyanı ve Güneş Enerjisiyle İlgili Uluslararası Anlaşma olmak üzere üç önemli anlaşmaya da imza koydu.