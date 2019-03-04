Hindistan ordusunun askeri kapasitesi savaşa ancak 10 gün dayanabilir

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, teçhizatın yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi.
Gogoi, "Ordumuz modern cephaneden yoksun ama 21. yüzyıl düzeyinde askeri operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi.
Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan Keşmir gerilimi sonrası, iki nükleer gücün askeri kapasiteleri gündeme gelmişti.
Pakistan geçtiğimiz ay Keşmir'de uçağını düşürdüğü Hint savaş pilotunu gözaltına almış, daha sonra 'barış jesti' olarak serbest bırakmıştı.
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