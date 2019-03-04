Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyen özür diledi (video)

Keşmir nedeniyle bir kez daha karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan arasında çıkması muhtemel bir savaşın 'eğlenceli' olacağına dair 'şaka' yapan ABD'li komedyen Trevor Noah özür diledi.

‘The Daily Show'da konuya dair espri yapmaya çalışan Noah, iki ülke arasındaki savaşın ‘en eğlenceli savaşlardan biri' olabileceğini söyledi ve "Ayrıca gelmiş geçmiş en uzun savaş olabilir — bir başka dans numarası" diye ekledi.

Bölümün yayınlamasıyla birlikte pek çok insan sosyal medya üzerinden komedyene tepki gösterdi. Kullanıcılar, Noah'yı duyarsız ve ırkçı olmakla suçladı.

Kendisini ‘Bollywood tarzı savaş' şakası yapmakla suçlayan bir kullanıcıya yanıt veren Noah ise, "Bu sizi ya da başkalarını incittiyse özür dilerim, yapmaya çalıştığım şey bu değildi" dedi.

Noah, huzursuzluğu ve acıyı bastırmak adına komediyi kullandığını savundu ve hatta ‘annesinin başından vurulmasıyla ilgili bile şaka yapmasını' buna örnek olarak sundu.