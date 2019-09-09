Hindistan sağlık bakanı: İlaç ve kanser tedavisi için ‘inek çişi’ üzerinde çalışıyoruz

Gulf News’de yer alan habere göre Choubey inek çişinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “İnek çişi benzersiz olarak değerlendiriliyor ve bazı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. Ayush (Ayuverda, Yoga ve Naturopati, Unani, Siddha ve Homeopati) Bakanlığı da inek çişini ilaç üretiminde ve kanser tedavisinde kullanmak için çalışıyor. Kanser ilaçlarının nasıl yapılacağı üzerine tartışmalar ve çalışmalar yapılıyor.”

Hintli bakan inek çişinin bazı ilaçların üretiminde kullanıldığını ve tedavi edilemeyen kanser gibi bazı hastalıklarda bile kullanıldığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hükümetin bu amaçla da ineklerin korunması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

‘Eski başbakanımız da inek çişi içerdi’

Choubey ülkenin eski başbakanının da inek çişini tedavi amaçlı kullanıdığını öne sürdü ve “İnsanların inek çişini hastalıklar için içtiğini sıklıkla görüyoruz. Eski başbakanımız Morarji Desai de inek çişi içerdi” dedi.

Açıklamaların ardından sosyal medyada Hint vatandaşlar bakanlığın açıklamalarına nüktedan tepkiler verdi.

‘Cehaleti tedavi edemiyor’

Bir sosyal medya kullanıcısı “Dün bilim insanlarımız neredeyse aya araç gönderiyordu. Bugün Sağlık Bakanı Ashwini Choubey hükümetin kanser tedavisi için inek çişi kullanmayı planladığını söylüyor” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Ashwini Choubey’e göre inek çişi kanseri tedavi edebiliyormuş. Görünen o ki inek çişi cehaleti tedavi edemiyor” diye yazdı.

Hint kültüründe köklü bir yeri olan şifa sistemlerinden biri olan Ayuverda’da inek çişi 5 bin yılı aşkın bir süredir tedavi amaçlı kullanıyor. Yıllar süren uygulama sonucu birçok insan inek çişi içmenin bazı hastalıklara iyi geldiğine inanıyor.

Öte yandan Bhagwan Mahaveer Kanser Hastanesi ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Onkoloj Dr. Aseem bunun tamamen yanlış olduğunu belirterek “İnsanların inek çişinin kanserine tedavi ettiğine ilişkin yanlış bir bilgisi var ve bu son bulmalı. Buna ilişkin hiçbir tıbbi kanıt yok” dedi.

1975 yılında Nijerya’da farelerle yapılan bir çalışma ise yüksek dozda inek çişi içmenin ölüme yol açabildiğini gösterdi.