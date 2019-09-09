  • BIST 100.605
  • Altın 277,860
  • Dolar 5,7495
  • Euro 6,3613
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hindistan sağlık bakanı: İlaç ve kanser tedavisi için ‘inek çişi’ üzerinde çalışıyoruz

» »
Hindistan Sağlık Bakanı Ashwini Kumar Choubey ilaç üretimi ve kanser tedavisinde ‘inek çişi’ kullanmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
Hindistan sağlık bakanı: İlaç ve kanser tedavisi için ‘inek çişi’ üzerinde çalışıyoruz

Gulf News’de yer alan habere göre Choubey inek çişinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “İnek çişi benzersiz olarak değerlendiriliyor ve bazı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. Ayush (Ayuverda, Yoga ve Naturopati, Unani, Siddha ve Homeopati) Bakanlığı da inek çişini ilaç üretiminde ve kanser tedavisinde kullanmak için çalışıyor. Kanser ilaçlarının nasıl yapılacağı üzerine tartışmalar ve çalışmalar yapılıyor.”

 

Hintli bakan inek çişinin bazı ilaçların üretiminde kullanıldığını ve tedavi edilemeyen kanser gibi bazı hastalıklarda bile kullanıldığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada hükümetin bu amaçla da ineklerin korunması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

‘Eski başbakanımız da inek çişi içerdi’

Choubey ülkenin eski başbakanının da inek çişini tedavi amaçlı kullanıdığını öne sürdü ve “İnsanların inek çişini hastalıklar için içtiğini sıklıkla görüyoruz. Eski başbakanımız Morarji Desai de inek çişi içerdi” dedi.

Açıklamaların ardından sosyal medyada Hint vatandaşlar bakanlığın açıklamalarına nüktedan tepkiler verdi.

‘Cehaleti tedavi edemiyor’

Bir sosyal medya kullanıcısı “Dün bilim insanlarımız neredeyse aya araç gönderiyordu. Bugün Sağlık Bakanı Ashwini Choubey hükümetin kanser tedavisi için inek çişi kullanmayı planladığını söylüyor” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Ashwini Choubey’e göre inek çişi kanseri tedavi edebiliyormuş. Görünen o ki inek çişi cehaleti tedavi edemiyor” diye yazdı.

Hint kültüründe köklü bir yeri olan şifa sistemlerinden biri olan Ayuverda’da inek çişi 5 bin yılı aşkın bir süredir tedavi amaçlı kullanıyor. Yıllar süren uygulama sonucu birçok insan inek çişi içmenin bazı hastalıklara iyi geldiğine inanıyor.

Öte yandan Bhagwan Mahaveer Kanser Hastanesi ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Onkoloj Dr. Aseem bunun tamamen yanlış olduğunu belirterek “İnsanların inek çişinin kanserine tedavi ettiğine ilişkin yanlış bir bilgisi var ve bu son bulmalı. Buna ilişkin hiçbir tıbbi kanıt yok” dedi.

1975 yılında Nijerya’da farelerle yapılan bir çalışma ise yüksek dozda inek çişi içmenin ölüme yol açabildiğini gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi metresinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü27 Ağustos 2019 Salı 10:41
  • Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi metresinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü27 Ağustos 2019 Salı 10:40
  • Bangladeş, evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırıyor27 Ağustos 2019 Salı 10:38
  • Hong Kong polisi ilk kez silah ve TOMA kullandı26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
  • Kuzey Kore yeni 'süper büyük' çoklu füze fırlatma sistemini denedi25 Ağustos 2019 Pazar 14:58
  • Son dakika… ABD-Rusya geriliminde sıcak gelişme… Putin orduyu alarma geçirdi: Karşılık için hazır olun23 Ağustos 2019 Cuma 13:04
  • BM Güvenlik Konseyi Keşmir krizini görüştü17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18
  • Hong Konglu protestocuların ilham kaynağı Bruce Lee17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
  • Hong Kong'da protestolar: Çin'i protesto eden eylemciler ATM ve bankalardan paralarını çekiyor16 Ağustos 2019 Cuma 13:51
  • Çin’den Hong Kong’a "askeri müdahale" uyarısı16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti