Hindistan, şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırladı

Hindistan, iç piyasa taleplerinin karşılanabilmesi ve şeker fiyatlarında istikrarının korunması için şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırladı.

Yetkililer, halihazırda haziran-ekim döneminde 9 milyon tonluk şeker ihracat anlaşması bulunduğu ve bunun yaklaşık 7,8 milyon tonunun teslim edildiğini açıkladı.

Hindistan geçen haftalarda buğday ihracatına da kısıtlama getirirken şeker ihracatının da 10 milyon tonla sınırlanması kararının dünya genelindeki tarım ürünleri üretimi ve arzının düşmesi nedeniyle ülke içi talep ve fiyat dengesinin korunması amacıyla alındığı kaydediliyor.

Yetkililer, ülkede bu yıl 30 milyon ton şeker üretimi yapılmasının beklendiği ve ülke içi talebin ise yaklaşık 28 milyon tonu bulabileceğini belirtti.

İhracatta kısıtlamanın ardından şeker üreticilerinin gelecek aydan itibaren ihracat için izin başvurusu yapması gerekiyor.

Ülke içi talebin, eylül-kasım dönemi düzenlenecek festivaller nedeniyle artması ön görülüyor.

Hindistan’da şeker fiyatlarında son dönemlerde kayda değer bir artış görülmezken nisanda enflasyonun yüzde 7,8 artmasıyla hükümet benzin, mazot ve kömür gibi bazı kalemlerde vergi indirimine gitti.

Hindistan, Brezilya’nın ardından en fazla şeker üreten ve ihraç eden ülke olarak öne çıkıyor.