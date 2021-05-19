  • BIST 1.460
  • Altın 501,833
  • Dolar 8,4208
  • Euro 10,2747
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Hindistan varyantı Güney Kıbrıs'ta !

» »
Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün Hint ve Güney Afrika varyantının tespit edildiğini açıkladı.
Hindistan varyantı Güney Kıbrıs'ta !

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün Hint ve Güney Afrika varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre Sağlık Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, Hint varyantın 4 örnekte, Güney Afrika varyantının ise 2 örnekte tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Hint ve Güney Afrika varyantlarının, zorunlu karantina gerektiren gri kategoride bulunan ülkelerden seyahat geçmişi bulunan kişilerde tespit edildiğini de açıkladı.

Rum Sağlık Bakanlığı, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Rum Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nden, pozitif vakalardan alınan örnekler konusunda aldığı bilgilendirme neticesinde 131 örnekte İngiliz, 4 örnekte Hint ve 3 örnekte ise Güney Afrika varyantının tespit edildiğini belirtti.

Örneklerin, özellikle Nisan ayında tespit edilen vakalardan alındığına da dikkat çekildi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limasol'da Cinayette Dört Şüpheliye Tutuklama18 Mayıs 2021 Salı 13:17
  • Güney Kıbrıs’ta 162 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:35
  • Güney Kıbrıs’ta Nüfusun Yüzde 44’ü Aşılandı17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:20
  • Güney Kıbrıs Kruvaziyer Turizminden 70 Milyon Euro’luk Gelir Elde Etmeyi Öngörüyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:19
  • Güney'de 165 yeni vakaya rastlandı!16 Mayıs 2021 Pazar 21:28
  • DİSİ ve AKEL burun buruna!16 Mayıs 2021 Pazar 15:41
  • Güney Kıbrıs'ta Aşı Sırası 18-21 Yaş Grubunda15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:33
  • Güney'de önlemlerde ''seçim'' kokulu gevşetme15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:17
  • Güney Kıbrıs'ta turizm müsteşarlığından seyahat acentelerine teşvik15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:14
  • RMMO'daki Vakalar ve Temaslı bilgileri gizleniyor15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti