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Hindistan ve Bangladeş’te vaka sayıları son ayların zirvesinde

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Omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde vakalar artarken, Hindistan ve Bangladeş’te de günlük vaka sayıları son ayların en yüksek seviyesine çıktı.
Hindistan ve Bangladeş’te vaka sayıları son ayların zirvesinde

Omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde vakalar artarken, Hindistan ve Bangladeş’te de günlük vaka sayıları son ayların en yüksek seviyesine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 317 bin 532 vaka ile toplam vaka sayısı 38 milyon 218 bin 773’e yükseldi.

Böylece "son 8 aydır en yüksek günlük vaka sayısı" tespit edildi.

491 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası salgının başından bu yana kayıtlara geçen ölü sayısı 487 bin 693 oldu.

Bangladeş’te son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı

Bangladeş’te 9 bin 500 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 1 milyon 642 bin 294’e çıktığı ülkede, 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölümler 28 bin 176’ya yükseldi.

Ülkede "son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Bangladeş’te ilk Omicron varyantı 11 Aralık 2021’de açıklanmıştı.

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