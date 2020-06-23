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Hindistan ve Çin çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden askerlerini çekiyor

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Hindistan ve Çin çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden askerlerini çekiyor
Hindistan ve Çin çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden askerlerini çekiyor

Hindistan ve Çin komutanlarının, geçen hafta iki taraf arasında çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden askerlerin çekilmesi konusunda anlaşma sağladığı bildirildi.

Reuters'a konuşan Hindistan hükümeti kaynakları, her iki taraftan üst düzey askeri yetkililerin, Himalayalar'ın batısındaki Ladakh bölgesinde tansiyonun düşürülmesi amacıyla dün birkaç saatlik görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak, "Doğu Ladakh'taki tüm tartışmalı bölgelerden çekilmenin usulleri konuşuldu ve her iki taraf da bu konuda taahhütte bulundu" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da, her iki tarafın gerilimi düşürme konusunda mutabakat sağladığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, sınırdaki çatışmalarda 40 Çin askerinin öldüğüne ilişkin haberlerin asılsız olduğunu açıkladı. Bir Hint bakan, pazar günü yaptığı açıklamada, çatışmalarda en az 40 askerin öldüğünü iddia etmişti.

Geçen hafta sınırda yaşanan çatışmalarda 20 Hindistan askeri ölmüştü.

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